Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones

El intendente de La Plata, Julio Alak, dio comienzo este martes al 83° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso enfocado en la reconstrucción del Estado municipal, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y el fortalecimiento del rol de la ciudad como capital bonaerense con el orden público como eje transversal de gestión.

Uno de los ejes del discurso mencionado por Alak fue de “la mejora de la calidad de vida de todos los platenses”. Y en esa línea, mencionó la recuperación del espacio público, tanto referida a la restauración de las plazas del eje fundacional como a las obras viales e hidráulicas del plan “1000 cuadras” en los barrios de la periferia. “Si menciono cada una de las obras que hicimos en cada localidad, me va a llevar media hora”, expresó al adelantar un tramo de un discurso que fue mucho más hablado y comentado que leído. También mencionó los ensanches de las principales avenidas, la conexión de la Autopista con la avenida 520 y la instalación de semáforos inteligentes, entre otras.

Mencionó el inicio de la obra de la plaza España, que comenzará esta semana, y la del parque Saavedra, prevista para abril. Pero, además confirmó el desarrollo de una serie de proyectos vitales para la Ciudad. “Algunos podrán concretarse en esta gestión, otros comenzarán ahora y deberán ser continuados en la gestión que venga”, aclaró el jefe comunal. Y mencionó las gestiones ante la Nación para la compra de los terrenos linderos a la Estación de Trenes, para el futuro traslado de la Terminal de Ómnibus. “La Terminal no puede seguir donde está”, definió.

También anunció la construcción de una segunda circunvalación para el noreste de la Ciudad, que abarque la 120, desde la avenida 32 hasta la 66. Ante la escucha atenta del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, Alak aseveró: “Tenemos que pedir ayuda a la Universidad y ver de qué manera, sin afectar el funcionamiento de la escuela Anexa, ensanchar la calle 50, para proteger el Bosque y, al menos en su parte trasera, poder generar un cerramiento en el horario nocturno. Es un pulmón verde que debemos cuidar”, añadió.

En términos de proyectos , Alak contó a los concejales que la idea de su gestión es tramitar la adquisición de terrenos de la zona de Gambier para construir un edificio único inteligente, que permita al Municipio ahorrar el gasto de 70 alquileres. Y pidió a los ediles votar un proyecto para el traslado del estacionamiento que Obras Sanitarias tiene dentro del Parque San Martín, ocupando una hectárea y media que la Comuna busca recuperar.

Finalmente, el jefe comunal se refirió a la rejerarquización de la Ciudad como capital provincial, mencionando la recuperación de sus edificios públicos, agradeció el acompañamiento del gobernador, Axel Kicillof “la colaboración para su puesta en valor, a pesar de nuestro gran competidor, que es la Ciudad de Buenos Aires”, además de mencionar actividades culturales para el beneficio del turismo y la actividad hotelera.

Los anuncios que hizo Julio Alak en el Concejo Deliberante

Respecto del primer eje de trabajo para el próximo año de gestión, el mandatario local hizo tres anuncios puntuales:

- El mes próximo se inaugurarán las obras de puesta en valor de los cuatro pisos de la Torre 1, el subsuelo del edificio y el subsuelo del Palacio Municipal.

- En abril se inaugurará el Centro de Datos Municipal, que constituirá el data center más grande de los municipios argentinos.

- Se construirá un nuevo Edificio Inteligente para la administración municipal.

- El mes entrante, según anunció el intendente, se inaugurarán las obras realizadas en el subsuelo del Palacio Municipal

Para mejorar la calidad de vida de los vecinos, por su parte, la gestión local planea impulsar las siguientes medidas:

- La construcción, junto a la Provincia, de la nueva avenida 155 entre 32 y 66, que también llegará a Los Hornos.

- La inauguración de la nueva carpeta asfáltica en avenida 38, en el tramo de 143 a 155 de San Carlos.

- La repavimentación asfáltica de Plaza España.

- La repavimentación asfáltica en el tramo de la avenida 7 entre 65 y 72.

- El avance sobre una segunda etapa de obras en el Parque San Martín, donde se ganará una hectárea verde más mediante el traslado del estacionamiento vehicular de ABSA al predio de 155 y 49.

- La reconstrucción de Plaza España.

- La reconstrucción del Parque Mercante de Los Hornos.

- La realización de 4.800 nuevas intervenciones en el marco del programa Ciudad Limpia.

- La realización de 101 nuevas obras en edificios educativos para 2027.

- La construcción de 60 aulas nuevas que incrementarán un 20% la capacidad del servicio educativo.

- La construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°22 en Ignacio Correas.

- La construcción de un nuevo Centro de Salud Municipal en 60 entre 10 y 11, un espacio que concentrará servicios estratégicos.

- La Incorporación de 30 mil nuevas luminarias.

- La implementación de la onda verde en Camino General Belgrano, en diagonal 73 y en diagonal 74.

- La Comuna planea recuperar una amplia zona de una hectárea en el Parque San Martín, hoy ocupada por un estacionamiento vehicular

Finalmente, para la rejerarquización de la ciudad, Alak apuntó a dos aspectos fundamentales:

- La construcción de la nueva avenida 50 entre 1 y 122, como un corredor urbano de acceso al centro de la ciudad y en articulación con el proyecto integral de puesta en valor del Paseo del Bosque.

- La proyección, junto a la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la traza para completar el anillo de circunvalación del casco fundacional: se espera que la vía que conecta las avenidas 32, 31 y 72 quede completada con la construcción de la nueva estructura de la avenida 120.