Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial

Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
3 de Marzo de 2026 | 16:54

Escuchar esta nota

El delantero brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial 2026.

La lesión fue confirmada tras los estudios realizados en la ciudad de Madrid y representa un golpe deportivo de máxima gravedad tanto para el club español como para la selección de Brasil.

Según el parte médico, la rodilla presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses, mientras que los tiempos de recuperación lo dejan sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista.

La lesión del futbolista se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando, a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico y la exploración inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas

LE PUEDE INTERESAR

Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad

El entrenador Álvaro Arbeloa pierde así a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo del calendario y deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas

Sin fútbol: la AFA ratificó el paro y este fin de semana no habrá actividad

Chacho es Millonario: el presidente de River confirmó a Coudet como el nuevo entrenador

VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
La Ciudad
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
Reclamo en un barrio de La Plata por agua turbia en las canillas
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
La UNLP dio una buena noticia para los estudiantes
Policiales
VIDEO. Violento asalto con un joven de rehén en Barrio Norte terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
Arrancó el juicio contra el ex martido de Carolina Piparo, con los testigos de los atropellados
Tragedia en Ensenada: cedió una chapa y un obrero murió al caer al vacío
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Política y Economía
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Paritarias bonaerenses: "La mejor oferta de Argentina", la advertencia de la Provincia a los gremios
Nuevo polo administrativo, plazas y data center: los anuncios de Alak en la apertura de sesiones
La oposición le reclamó a Kicillof menos pelea con Milei
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla