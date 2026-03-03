EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

3 de Marzo de 2026 | 12:00

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes la ceremonia de apertura del 83º Período Legislativo del Concejo Deliberante local, en un recinto que lució colmado a partir la presencia de los concejales de todos los bloques que integran el cuerpo deliberativo, secretarios municipales, personalidades del ámbito público de la Ciudad y militantes que se ubicaron en el sector de palcos.

En la previa de la ceremonia se escucharon aplausos, cánticos y también hubo lugar para algunas consignas de reclamo por parte de la oposición. Posteriormente, el mandatario comunal llevó a cabo el discurso inaugural, acompañado en el estrado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

En su discurso, Alak celebró las obras y tareas finalizadas en los primeros dos años de su nuevo período al frente del Ejecutivo local. También destacó aquellas que se están llevando a cabo y las que se pondrán en marcha en el transcurso de este año. Asimismo, agradeció a los concejales, funcionarios y actores públicos que lo acompañan en el desarrollo de la gestión.
 

