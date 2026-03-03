EN FOTOS.- Todo el color de la apertura de sesiones del Concejo

AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes la ceremonia de apertura del 83º Período Legislativo del Concejo Deliberante local, en un recinto que lució colmado a partir la presencia de los concejales de todos los bloques que integran el cuerpo deliberativo, secretarios municipales, personalidades del ámbito público de la Ciudad y militantes que se ubicaron en el sector de palcos.
En la previa de la ceremonia se escucharon aplausos, cánticos y también hubo lugar para algunas consignas de reclamo por parte de la oposición. Posteriormente, el mandatario comunal llevó a cabo el discurso inaugural, acompañado en el estrado por el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.
En su discurso, Alak celebró las obras y tareas finalizadas en los primeros dos años de su nuevo período al frente del Ejecutivo local. También destacó aquellas que se están llevando a cabo y las que se pondrán en marcha en el transcurso de este año. Asimismo, agradeció a los concejales, funcionarios y actores públicos que lo acompañan en el desarrollo de la gestión.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
