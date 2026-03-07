Coudet suma un hombre de confianza a su staff

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Eduardo Coudet se prepara para su estreno como entrenador de River el próximo jueves ante Huracán en Parque Patricios. Mientras tanto, el Chacho continúa con el armado de su +cuerpo técnico, el cual tendrá la inclusión de un viejo conocido suyo y también del mundo riverplatense.
En este sentido, quien tiene todo encaminado para sumarse al equipo de trabajo del flamante entrenador millonario es Luis González, un hombre de la casa que supo vestir la camiseta de la banda en dos etapas. Durante sus ciclos en Núñez disputó 152 partidos, convirtió 25 goles y conquistó cuatro títulos, dejando un grato recuerdo entre los hinchas.
Lucho ya trabajó con Coudet en su paso por Inter de Porto Alegre, donde se desempeñó como ayudante de campo. Además, tras su retiro como futbolista, tuvo experiencias como capitán en jefe de Ceará y Athletico Paranaense.
Actualmente, González se encuentra trabajando en el Porto de Portugal, situación que por ahora demora su regreso al país. La temporada europea se encuentra en plena competencia y el ex volante aguardará la finalización de la misma para poder desvincularse y sumarse formalmente al nuevo proyecto de River. De esta manera, su llegada al Millonario se concretaría a mitad de año para comenzar a trabajar codo a codo con el Chacho.
Mientras tanto, el principal ladero del entrenador será el ex volante Damián Musto, a quien Coudet dirigió durante sus ciclos en Rosario Central, Tijuana e Inter de Brasil. El mediocampista llega para ocupar el lugar que finalmente no tendrá Patricio Graff, quien no continuará como ayudante principal dentro del nuevo ciclo.
El CT se completa con Octavio Manera y Guido Cretari como preparadores físicos, una dupla que acompaña al Chacho desde su etapa en Racing. Carlos Miguel Fernández seguirá como analista de video. Además de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros y Fernando Macías como médico principal, y Franco Bombicino como kinesiólogo.
