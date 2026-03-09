Jésica Cirio relanza su imagen con una jugada campaña hot en las redes

Es tiempo de provocar un cambio. Ahora, Jésica Cirio relanza reaparece en redes con una jugada campaña publicitaria

Luego de los episodios con sus ex parejas Martín Insaurralde y Elías Piccirillo, entre otros numerosos escándalos, Jésica Cirio volvió a las redes con una publicidad bien hot que difundió a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram.

Así, la ex chica Sofovich busca levantar su imagen y retomar su carrera mediática, lejos de los problemas que dañaron su reputación en los últimos años, fundamentalmente los hechos que tuvieron sus últimas esposos vinculados con la justicia.

Lo cierto es que, Cirio apostó a una jugada campaña publicitaria. El tiempo y los usuarios darán su veredicto.