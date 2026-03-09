Los participantes de Gran Hermano hicieron su versión de "100 veces no debo": qué le pareció al público

Aprovechando la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, la producción decidió que los jugadores hicieran su propia versión de 100 veces no debo como prueba semanal.

Ahora, la protagonista de la película ocupó el rol de directora, eligió qué compañeros actuarían y el público tuvo el voto definitivo.

Cinzia fue la narradora y realizó un gran trabajando, relatando lo que ocurría en un tono divertido, acorde a la película. Lolo Poggio fue Lidia, el personaje de Andrea del Boca. Dani de Lucía fue Carmen, que había sido interpretada por Norma Aleandro. Eduardo fue Julio, el rol de Luis Brandoni.

Además, participaron Juanicar como Jorge (Darío Grandinetti), Carmiña como Elvira (Verónica Llinás), Nazareno como Millán (Federico Luppi) y Nick como Paco (Oscar Ferrigno).

Vale destacar que, la actuación fue totalmente en vivo, con apoyo visual para ayudarlos a cambiar de escenografía y personajes.

Allí, la adaptación duró poco menos de 10 minutos y se desarrolló sin errores ni dudas ni baches. Todos terminaron muy contentos y la decisión final quedaba en manos del público, que tenía que votar en la cuenta de Instagram de Santiago del Moro por "sí" o por "no" para pasar la prueba semanal.

Finalmente, por casi el 80% de los votos, la gente decidió que los participantes de Gran Hermano Generación Dorada cumplieron con la prueba semanal. De esta manera, podrán tener todo el presupuesto para ir al supermercado.