Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"

La Plata amaneció a puro bombazo por los UPD de los secundarios: Plaza Moreno, repleta
Los platenses que viven en la denominada "zona roja" de La Plata reavivaron el reclamo de larga data no sólo por la actividad sexual en la vía pública, sino también por el recrudecimiento de la venta de droga en la modalidad de "narcomenudeo". Según afirmaron, "cada esquina se convirtió en un punto de venta". Por ese motivo manifestaron que es menester que las autoridades tomen cartas en el asunto y que incrementen los controles oficiales en ese sector de la Ciudad.
"Con el paso del tiempo la 'zona roja' dejó de ser simplemente un circuito de trabajadoras sexuales para convertirse, a la vista de todos, en un verdadero corredor de narcomenudeo", plantearon. "Esta situación se repite todas las madrugadas", lamentaron.
Los vecinos trazaron un mapa sobre la venta de estupefacientes. "El recorrido comienza en Avenida 1 y 60 y se extiende hasta 1 y 66, atravesando además sectores de Diagonal 73 y calle 3, en las inmediaciones de Plaza Matheu", apuntaron.
Desde Plaza Matheu (1 y 66) indicaron que "se trata de una zona liberada, ya que estas operaciones se repiten todas las noches de la semana sin que exista una intervención efectiva de las fuerzas de seguridad".
El radio de venta de drogas, sin embargo, es más amplio. "La situación no se limita únicamente a la Avenida 1. También se extiende por Diagonal 73 atravesando Plaza Matheu y llegando en algunas noches hasta calle 3, generando un circuito permanente de venta y compra de estupefacientes en plena vía pública", remarcaron.
"Durante la madrugada se observa un movimiento constante de autos que se detienen por pocos minutos, realizan intercambios rápidos y se retiran, en operaciones que los vecinos identifican como compra y venta de droga", dijeron sobre lo que sucede en esa parte de la Ciudad.
Además, precisaron que "según se puede ver diariamente, prácticamente cada esquina funciona como un punto de entrega, donde la droga se comercializaría en pequeñas bolsas de colores".
En este marco se interrogaron: "¿Cómo puede funcionar un sistema de narcomenudeo tan visible, todas las noches, en uno de los sectores más transitados de La Plata sin que nadie intervenga?".
A partir de este cuadro y en medio de la preocupación señalaron que "si bien los vecinos tienen miedo, el hartazgo ya es generalizado". "Es primordial que situación sea investigada y visibilizada, y que las autoridades municipales, policiales y judiciales tomen medidas urgentes para devolver la tranquilidad al barrio", solicitaron.
