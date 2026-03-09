Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio

Ante más de 3.000 dirigentes de todo el país, el presidente de la AFA Claudio Tapia respondió a las presiones externas con un mensaje de unidad, lágrimas y medidas históricas para el ascenso.

En el microestadio de Instituto colmado, Chiqui no solo buscó respaldo político frente a las investigaciones judiciales y la tensión con el Gobierno Nacional, sino que pasó a la ofensiva con anuncios que transforman la estructura del fútbol argentino. Escoltado por Pablo Toviggino, se mostró conmovido, llegando al llanto en varios pasajes de su alocución.

El nuevo “Torneo Argentino del Interior” (2027) es la gran apuesta para profundizar la federalización. Se trata de una categoría semiprofesional que se ubicará jerárquicamente por debajo del Federal A: Se garantizó que cada una de las 24 provincias tendrá al menos un equipo participando.

El objetivo es evitar el “éxodo” de jugadores jóvenes de clubes amateurs hacia ligas metropolitanas sin que las instituciones de origen perciban beneficios.

El control de los derechos fue otro de los temas hablados. Tapia confirmó que hoy será el lanzamiento oficial de la plataforma propia de la Liga Profesional.

“Los derechos vuelven a ser de los dirigentes”, sentenció, asegurando que la plataforma permitirá ver desde el fútbol femenino y el futsal hasta los torneos del interior.

Fiel a su estilo, lanzó una chicana hacia sus detractores: “Qué raro, a nosotros no nos sorprende, pero los cabecitas hicieron algo bien. Ahora lo pueden ver todos y no se corta la señal”.

Para acortar la brecha histórica entre los clubes directamente afiliados (CABA y GBA) y los del interior, anunció que los equipos del Federal A pasarán a cobrar por derechos de TV lo mismo que los de la Primera B Metropolitana (aproximadamente 20 millones de pesos mensuales).

El discurso funcionó como un escudo humano ante las denuncias de ARCA y la disputa por las SAD. Tapia remarcó que tanto él como el tesorero (Toviggino) provienen del interior, y que ese es el origen de la “incomodidad” de ciertos sectores de poder.

De la salida de River del Comité Ejecutivo bromeó ante una consulta sobre si habría más clubes: “¿Hay más, no sabía nada?”. Por lo pronto, Racing y Gimnasia, por ahora, no pegarán el portazo a esta conducción.

Sobre el torneo de 30 equipos lo defendió porque aseguró que es parte de la federalización del fútbol. Pero on profundizó a que el 80 por ciento de los clubes son del área Metropolitana. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos y una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos el federalismo. Por eso tenemos la Copa País, para que todas las provincias del interior se vean representadas”.

Pero como de costumbre hay reglas para modificar cuando sea necesario y ya se habla de que habrá más de dos descensos para bajar la cantidad de participantes.