Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales

Un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires reveló cifras alarmantes sobre la violencia familiar y de género en territorio bonaerense. Durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a este tipo de delitos, lo que representa el 14,1% del total de causas penales iniciadas en la provincia a lo largo del año.
Los datos surgen del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG), que reúne las investigaciones abiertas tanto en el fuero criminal como en el de responsabilidad penal juvenil. Dentro de ese universo, los departamentos judiciales con mayor cantidad de causas fueron Departamento Judicial San Martín con 23.483 expedientes y Departamento Judicial Lomas de Zamora con 19.304. En el otro extremo se ubicaron Necochea (1.006) y Pergamino (1.829).
El relevamiento también indica que se registraron 147.902 víctimas, de las cuales el 73,9% fueron mujeres. Además, en el 88% de las causas con víctimas femeninas los imputados eran varones, lo que evidencia la fuerte incidencia de la violencia de género en este tipo de delitos.
Entre los hechos denunciados dentro de estos procesos penales, el delito más frecuente fue “amenazas”, que representó el 27,7% de los casos. Le siguieron “lesiones” (24,5%), “desobediencia” a órdenes judiciales (12,3%), “abuso sexual” (7,8%) y “daño” (5,5%), entre otros de menor incidencia.
El informe también analizó las muertes violentas de mujeres ocurridas durante 2025. En total se iniciaron 74 procesos penales por femicidios, que dejaron 78 víctimas fatales, entre ellas una mujer trans/travesti.
Estas víctimas representan el 60,5% de todas las mujeres asesinadas en la provincia, con una tasa anual de 0,88 femicidios cada 100.000 mujeres.
Entre las características de los hechos se destacó que:
El mes con mayor cantidad de casos fue enero.
El 85,9% de los femicidios ocurrió en viviendas.
El principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%), seguido por armas de fuego (23,1%).
Otro dato significativo es que más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, y en el 64% de los casos existía una relación de pareja, ex pareja o noviazgo.
El estudio indica que el 55,1% de las víctimas tenía entre 18 y 40 años. Además, 12 mujeres habían realizado denuncias previas contra su agresor, en la mayoría de los casos dentro de relaciones de pareja o vínculos familiares.
Las consecuencias de estos crímenes también impactan en el entorno familiar: al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas, de los cuales 46 son menores de edad.
En cuanto a los agresores, el 58% tenía entre 18 y 40 años, mientras que 13 de ellos se suicidaron luego de cometer el femicidio.
El informe también señala que en los últimos 11 años (2015-2025) se registraron 1.010 mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia de Buenos Aires, lo que refleja la persistencia de una problemática que preocupa a toda la sociedad.
Desde el Ministerio Público destacaron que estos datos permiten dimensionar la magnitud de la violencia de género y orientar políticas públicas basadas en evidencia, además de transparentar la información para el conjunto de la sociedad.
