Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales

Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
8 de Marzo de 2026 | 11:23

Escuchar esta nota

Un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires reveló cifras alarmantes sobre la violencia familiar y de género en territorio bonaerense. Durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a este tipo de delitos, lo que representa el 14,1% del total de causas penales iniciadas en la provincia a lo largo del año.

Los datos surgen del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG), que reúne las investigaciones abiertas tanto en el fuero criminal como en el de responsabilidad penal juvenil. Dentro de ese universo, los departamentos judiciales con mayor cantidad de causas fueron Departamento Judicial San Martín con 23.483 expedientes y Departamento Judicial Lomas de Zamora con 19.304. En el otro extremo se ubicaron Necochea (1.006) y Pergamino (1.829).

El relevamiento también indica que se registraron 147.902 víctimas, de las cuales el 73,9% fueron mujeres. Además, en el 88% de las causas con víctimas femeninas los imputados eran varones, lo que evidencia la fuerte incidencia de la violencia de género en este tipo de delitos.

Los delitos más denunciados

Entre los hechos denunciados dentro de estos procesos penales, el delito más frecuente fue “amenazas”, que representó el 27,7% de los casos. Le siguieron “lesiones” (24,5%), “desobediencia” a órdenes judiciales (12,3%), “abuso sexual” (7,8%) y “daño” (5,5%), entre otros de menor incidencia.

Femicidios: 78 víctimas en 2025

El informe también analizó las muertes violentas de mujeres ocurridas durante 2025. En total se iniciaron 74 procesos penales por femicidios, que dejaron 78 víctimas fatales, entre ellas una mujer trans/travesti.

Estas víctimas representan el 60,5% de todas las mujeres asesinadas en la provincia, con una tasa anual de 0,88 femicidios cada 100.000 mujeres.

Entre las características de los hechos se destacó que:

  • El mes con mayor cantidad de casos fue enero.

  • El 85,9% de los femicidios ocurrió en viviendas.

  • El principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9%), seguido por armas de fuego (23,1%).

Otro dato significativo es que más del 90% de las víctimas conocía a su agresor, y en el 64% de los casos existía una relación de pareja, ex pareja o noviazgo.

Perfil de víctimas y agresores

El estudio indica que el 55,1% de las víctimas tenía entre 18 y 40 años. Además, 12 mujeres habían realizado denuncias previas contra su agresor, en la mayoría de los casos dentro de relaciones de pareja o vínculos familiares.

Las consecuencias de estos crímenes también impactan en el entorno familiar: al menos 83 hijos e hijas quedaron como víctimas indirectas, de los cuales 46 son menores de edad.

En cuanto a los agresores, el 58% tenía entre 18 y 40 años, mientras que 13 de ellos se suicidaron luego de cometer el femicidio.

Una problemática persistente

El informe también señala que en los últimos 11 años (2015-2025) se registraron 1.010 mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia de Buenos Aires, lo que refleja la persistencia de una problemática que preocupa a toda la sociedad.

Desde el Ministerio Público destacaron que estos datos permiten dimensionar la magnitud de la violencia de género y orientar políticas públicas basadas en evidencia, además de transparentar la información para el conjunto de la sociedad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos

Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas

VIDEO. Dejar de alquilar para vivir en una casa de barro que hizo con sus propias manos

Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos

Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca

Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

El lanzamiento de Kicillof, las internas en el PJ y la UCR, y los acuerdos para calmar las aguas
Últimas noticias de Información General

Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”

Los números de la suerte del 07 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
La Ciudad
Médicos en alerta: denuncian una "profunda crisis" y exigen recomposición salarial
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 8 de marzo
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Crecen en La Plata las consultas por pubertad precoz en niñas
Otra escuela golpeada por la baja matrícula y el cierre de cursos
Espectáculos
Amalia Granata recordó su noche con Robbie Williams y se asinceró ante Mirtha Legrand
Mirtha Legrand reveló por qué Andrea del Boca no le habla hace más de dos décadas
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
El 8M en la pantalla: las mujeres ganan premios y representación, pero la batalla continúa
Cine y paranoia: una nueva ola de películas retrata un clima de época
Deportes
La agenda deportiva del domingo sin fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo
VIDEO. Entre sueños y botines: la victoria fuera de las canchas
Los jugadores a recuperar y el CT sumó otro integrante
Alan Lescano: en Gimnasia dan por caído el pase a Boca
Policiales
Tragedia en la Autopista: murió un motociclista tras chocar contra el separador central
VIDEO. Otra vez violencia a la salida del boliche: corridas, piñas y patadas en pleno centro de La Plata
Niñez en alerta: otra grave denuncia de abuso en La Plata
Le taparon la boca y le exigieron dólares a una jubilada de 94 años
Liberaron a la madre que atacó a un exhibicionista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla