Distinguen el aporte platense a la misión

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un acto de reconocimiento a los profesionales platenses que participaron en el desarrollo tecnológico y el ensamblaje del satélite argentino Atenea, integrado a la misión Artemis II de la NASA, que anoche regresó a la Tierra.

Durante la ceremonia también se declaró de Interés Municipal la labor de las instituciones científicas que intervinieron en el proyecto por su aporte académico, tecnológico y científico, y por su contribución al posicionamiento de La Plata en el ámbito del desarrollo aeroespacial.

Entre los integrantes del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) reconocidos se encuentran: Marcos Actis, Sonia Botta, Juan Sebastián Delnero, Aldana Guilera, Joaquín Brohme, Erick Molina Roche, Facundo Pasquevich, Gaspar Ramírez, Julián Crosta, Frida Alfaro Rodríguez, Celeste Saade Arévalo, María Belén Roubicek, Jesús Leonett, Gabriela Tavera, Roberto Rezogali, Graciela Russo, Cristian Pérez y Alejandra Boito.

Del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) fueron distinguidos: Ramón López La Valle, Santiago Rodríguez, Agustín Catellani, Germán Scillone, Ernesto López, Ezequiel Marranghelli, Juan Díaz, Elián Hanisch, Francisco Núñez, Gabriel Vega Leáñez, Florencia Ossola, Ignacio Brittez, Guido Potente y Julián Encinas.

También recibieron diplomas profesionales vinculados al Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), el CONICET, la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense (CIC) y la Universidad Nacional de La Plata, entre ellos: Martín Salibe, Guillermo Gancio, Elías Flinger, Julián Galván, Daniel Latorraca, Darío Capucchio, Luis Ferrufino, Pablo Alarcón, Santiago Spagnolo, Maximiliano Ali, Nahuel Duarte, Pablo Otonello, Rubén David Morán Fabra, Matías Contreras, Eliseo Díaz, Ana Evelina Yael Tarcetti, Marcos Borgetto, Romina Chilese, Víctor Vélez, Gerardo González, Gustavo Esteban Romero y Leandro García.