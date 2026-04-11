Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva del sábado con toda la info: eventos, horarios y transmisión

11 de Abril de 2026 | 09:21

Escuchar esta nota

Fútbol

Liga Profesional (Argentina)

15:00 – Dep. Riestra vs. Instituto (TNT Sports)

17:15 – Indep. Rivadavia vs. Argentinos Jrs (ESPN Premium)

17:15 – Estudiantes LP vs. Unión (TNT Sports)

19:30 – Boca vs. Independiente (TNT Sports)

21:45 – Estudiantes RC vs. Barracas Central (ESPN Premium)

Premier League (Inglaterra)

11:00 – Burnley vs. Brighton (Disney+)

11:00 – Brentford vs. Everton (ESPN / Disney+)

13:30 – Liverpool vs. Fulham (ESPN / Disney+)

La Liga (España)

11:15 – Elche vs. Valencia (DSports)

13:30 – Barcelona vs. Espanyol (DSports)

16:00 – Sevilla vs. Atlético Madrid (ESPN / Disney+)

Serie A (Italia)

10:00 – Torino vs. Verona (Disney+)

10:00 – Cagliari vs. Cremonese (Disney+)

13:00 – Milan vs. Udinese (ESPN 2 / Disney+)

15:45 – Atalanta vs. Juventus (ESPN 3)

Bundesliga (Alemania)

10:30 – Dortmund vs. Leverkusen (Disney+)

10:30 – Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt (Disney+)

10:30 – RB Leipzig vs. Gladbach (Disney+)

10:30 – Heidenheim vs. Union Berlin (Disney+)

13:30 – St. Pauli vs. Bayern Múnich (Disney+)

Ascenso (Argentina)

15:30 – Primera Nacional: San Telmo vs. Godoy Cruz / San Miguel vs. Morón / Almagro vs. Patronato (LPF Play)

15:30 – Primera B: V. Dálmine vs. Laferrere / Real Pilar vs. Armenio / Sp. Italiano vs. Comu / San Carlos vs. Arg. de Quilmes / San Martín (B) vs. CADU (LPF Play)

18:00 – Primera B: Dep. Merlo vs. Ituzaingó (LPF Play)

19:00 – Primera Nacional: Colón vs. Racing Cba (LPF Play)

Otras Ligas

Ligue 1: Auxerre vs. Nantes (14:00) / Rennes vs. Angers (16:05)

Brasileirao: Fluminense vs. Flamengo (18:30)

MLS: Inter Miami vs. NY Red Bulls (20:30)

Tenis

Masters 1000 Montecarlo

10:30 – Carlos Alcaraz vs. Valentin Vacherot (ESPN 2)

Básquet

Liga Nacional

11:30 – Boca vs. Ferro (Básquet Pass)

21:00 – Gimnasia CR vs. Instituto (Básquet Pass)

Rugby

URBA Top 14 / Súper Rugby

15:30 – CASI vs. Regatas (ESPN 4)

20:00 – Yacaré XV vs. Dogos XV (ESPN 3)

Vóley

Liga de Voleibol Argentina

20:00 – UPCN vs. Ciudad (Fox Sports)

Boxeo

Boxeo de Primera

23:00 – Tobías Reyes vs. Miel Fajardo (TyC Sports)

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla