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Detuvieron a dos hombres armados en pleno centro

Detuvieron a dos hombres armados en pleno centro
11 de Abril de 2026 | 09:29

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Un operativo policial en el centro de La Plata terminó con dos hombres demorados tras el hallazgo de un arma de fuego entre sus pertenencias, aunque la Justicia resolvió no convalidar las detenciones y ordenó revisar el procedimiento.

El hecho ocurrió en la intersección de 54 y diagonal 74, donde efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado (ETM) realizaban tareas de patrullaje preventivo. En ese contexto, advirtieron a dos individuos cruzando la calle en actitud que llamó la atención, por lo que decidieron interceptarlos para su identificación.

De acuerdo a fuentes policiales, durante el cacheo preventivo se encontró entre las prendas de uno de los sujetos, de 24 años, un revólver calibre .38, de color plateado, sin marca visible y sin municiones en el tambor. El hombre estaba acompañado por otro individuo de 31 años, quien también fue trasladado.

Ambos fueron derivados a la comisaría Primera con colaboración del Comando de Patrullas, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. El arma fue secuestrada y se dio intervención a la Fiscalía N° 7.

Sin embargo, tras tomar conocimiento del caso, la fiscal interviniente dispuso no convalidar las detenciones, al tiempo que ordenó la revisión de las actas labradas durante el procedimiento, en el marco de la audiencia correspondiente.

La causa fue caratulada como “portación ilegal de arma de fuego” y se busca determinar en qué circunstancias los implicados circulaban con el arma en la vía pública.

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