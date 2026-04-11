¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II

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La cápsula Orion amerizó con éxito en el océano Pacífico tras una misión que marcó el regreso de la humanidad a los vuelos tripulados alrededor de la Luna
Después de días que quedarán grabados en la historia de la exploración espacial, los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron sanos y salvos a la Tierra. La cápsula Orion amerizó frente a la costa de California, culminando una travesía que volvió a llevar a la humanidad a los alrededores de la Luna por primera vez desde el programa Apolo.
El comandante Reid Wiseman fue quien rompió el silencio tras el momento más tenso del viaje: el reingreso a la atmósfera.
“Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro”, anunció desde la nave, cuando ya habían superado la fase más peligrosa de la misión.
Durante algunos minutos, mientras la cápsula atravesaba la atmósfera a más de 38.000 kilómetros por hora, las comunicaciones se interrumpieron. Fue un instante breve, pero cargado de tensión para los equipos de la NASA y para millones de personas que seguían el regreso desde la Tierra.
Cuando la voz volvió a escucharse desde el espacio, llegó también el alivio. “Qué viaje. Estamos estables”, confirmó Wiseman, señalando además un código “green” para toda la tripulación.
La misión había comenzado el 1 de abril, cuando el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) despegó desde Florida llevando a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen rumbo al espacio profundo.
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Durante el viaje, la tripulación se aventuró más lejos que ningún ser humano en medio siglo, retomando el camino que había quedado suspendido desde la última misión Apolo en 1972.
Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando la nave pasó por detrás de la Luna. Desde allí, los astronautas capturaron una imagen extraordinaria: la Tierra asomando en el horizonte lunar, suspendida sobre un paisaje gris y marrón que recordaba el carácter inhóspito del satélite.
Además de las imágenes, el viaje regresó con cientos de gigabytes de datos científicos y técnicos, fundamentales para preparar los próximos pasos del programa Artemis.
La cápsula Orion descendió lentamente sostenida por enormes paracaídas y tocó el océano Pacífico a unos 30 kilómetros por hora, frente a la costa de San Diego.
El amerizaje ocurrió a las 17.07 hora local (21.07 de Argentina), exactamente como lo había previsto la NASA.
Minutos después, buques de la Armada de Estados Unidos comenzaron el operativo para recuperar la nave, siguiendo un protocolo que prácticamente no cambió desde los tiempos de Neil Armstrong y el programa Apolo.
Para las familias de los astronautas y para los equipos que trabajaron durante años en esta misión, el momento significó un profundo alivio.
Uno de los puntos críticos del regreso era el escudo térmico de Orion, diseñado para soportar temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción durante el reingreso.
El sistema había generado preocupación luego de que en una prueba no tripulada de 2022 se desprendieran algunos fragmentos.
Finalmente, el escudo resistió sin problemas el violento paso por la atmósfera. La NASA había modificado la trayectoria de entrada para reducir riesgos, una decisión que generó debate entre expertos, pero que terminó demostrando su eficacia.
Para la NASA, el éxito de Artemis II representa mucho más que una misión exitosa. Es la confirmación de que el sistema Orion y el poderoso cohete SLS están listos para el siguiente gran paso: regresar a la superficie lunar.
El administrador de la agencia, Jared Isaacman, calificó el vuelo como “una misión perfecta” y aseguró que se trata apenas del inicio de una nueva etapa.
“Esto es solo el comienzo. Vamos a volver a hacerlo con frecuencia hasta que aterricemos en la Luna y comencemos a construir nuestra base”, afirmó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también celebró el logro y felicitó a la tripulación, a la que invitó a la Casa Blanca. “Lo volveremos a hacer… y el siguiente paso será Marte”, escribió.
La NASA planea continuar con nuevas misiones en los próximos años. Si el calendario se mantiene, Artemis IV podría llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar en 2028, lo que marcaría el regreso humano al suelo del satélite después de más de medio siglo.
Mientras tanto, el éxito de Artemis II ya dejó una certeza: la humanidad volvió a mirar hacia la Luna con la misma mezcla de audacia, curiosidad y esperanza que impulsó las grandes hazañas del siglo pasado.
Y como dijo el propio comandante Wiseman durante el viaje, quizás ese era el verdadero sentido de la misión: “Permitir que el mundo se detuviera un instante y volviera a mirar hacia el cielo”.
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