Trump anunció una tregua por dos semanas con Irán y acordaron abrir el estrecho de Ormuz: se desploma el precio del petróleo
Trump anunció una tregua por dos semanas con Irán y acordaron abrir el estrecho de Ormuz: se desploma el precio del petróleo
Recorte de frecuencias de micros: amenaza de empresas, reunión con el Gobierno y crece el malestar de los usuarios
"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata
En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones
Investigadores descubren en el Lago del Bosque platense un parásito nunca antes registrado en el mundo
Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
Boca debuta en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile: hora, formaciones y TV
Un Corolla se incrustó contra una cabina de gas en La Plata y generó una fuga
Circulaba con licencia trucha: una mujer chocó e hirió a un motociclista en La Plata
Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha
Tras los cortes y movilizaciones, el Gobierno anunció la finalización del programa Volver al Trabajo
Roció con nafta de su moto la casilla para quemarla junto a su hija en La Plata
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano
Desbarataron en La Plata a una banda de boqueteros tras el ataque a una distribuidora
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: mañana, cortes de tránsito en el centro
VIDEO. El crimen del jubilado en La Plata y la tristeza de Benito: su perro lo sigue esperando en la puerta de su casa
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos
Por un incendio en Constitución, hubo demoras en el Tren Roca a La Plata
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes
Real Madrid cayó ante Bayern Munich pero la serie sigue abierta en la Champions League
Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata
Convocan a una nueva campaña solidaria en La Plata para hacerle frente al frío y la lluvia
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este martes en La Plata, cuando un auto perdió el control y terminó incrustado contra una cabina de gas, lo que provocó una peligrosa fuga que debió ser controlada de urgencia.
El hecho se registró en la zona de 4 y 62, donde, según fuentes policiales, un Toyota Corolla colisionó con otro vehículo en medio de las inclemencias del tiempo. A raíz del impacto, el conductor perdió el control y terminó chocando contra una cabina de suministro de gas.
Producto del choque, se generó una fuga que encendió las alarmas en el lugar. Personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 y solicitó la intervención de Bomberos.
En el lugar trabajaron efectivos a cargo del operativo junto con personal de la empresa Camuzzi, quienes lograron controlar y neutralizar la pérdida de gas tras varios minutos de trabajo.
El conductor del vehículo, identificado como José Nicolás Gómez, resultó ileso, al igual que el resto de los involucrados en el siniestro.
Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el episodio generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí