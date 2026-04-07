Un Corolla se incrustó contra una cabina de gas en La Plata y generó una fuga

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este martes en La Plata, cuando un auto perdió el control y terminó incrustado contra una cabina de gas, lo que provocó una peligrosa fuga que debió ser controlada de urgencia.

El hecho se registró en la zona de 4 y 62, donde, según fuentes policiales, un Toyota Corolla colisionó con otro vehículo en medio de las inclemencias del tiempo. A raíz del impacto, el conductor perdió el control y terminó chocando contra una cabina de suministro de gas.

Producto del choque, se generó una fuga que encendió las alarmas en el lugar. Personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 y solicitó la intervención de Bomberos.

En el lugar trabajaron efectivos a cargo del operativo junto con personal de la empresa Camuzzi, quienes lograron controlar y neutralizar la pérdida de gas tras varios minutos de trabajo.

El conductor del vehículo, identificado como José Nicolás Gómez, resultó ileso, al igual que el resto de los involucrados en el siniestro.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el episodio generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.