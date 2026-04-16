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TRIBUNA DE VECINOS. El barrio El Quimilar de City Bell, intransitable

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TRIBUNA DE VECINOS. El barrio El Quimilar de City Bell, intransitable
16 de Abril de 2026 | 11:09

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La situación en el barrio El Quimilar vuelve a estar en el centro de las quejas vecinales. Tras las lluvias de las últimas horas, varias calles quedaron prácticamente intransitables, con profundos pozos, barro acumulado y sectores completamente anegados que dificultan la circulación diaria.

Según se observa en imágenes registradas por frentistas, los vehículos tienen serias complicaciones para avanzar, mientras que peatones deben esquivar charcos y sectores deteriorados para poder desplazarse. En algunos tramos, el estado del suelo es tal que directamente impide el paso normal, generando demoras y situaciones de riesgo.

Los reclamos apuntan a la falta de mantenimiento sostenido en la zona, un problema que —aseguran— se repite cada vez que llueve. “Así no se puede salir ni para trabajar ni para llevar a los chicos a la escuela”, señalaron vecinos, quienes además remarcan que la problemática no es nueva y que los arreglos, cuando se realizan, no perduran en el tiempo.

En ese sentido, uno de los testimonios más contundentes apunta a sectores puntuales del barrio: “La calle 476, de 131 a 132 bis es un desastre. Hace años que pedimos el asfalto y hacen oídos sordos. El tema es que vienen, la mejoran y en un mes está de vuelta llena de pozos. Gastamos fortunas en arreglar los autos porque son intransitables y son calles de acceso a nuestras casas. Encima la 132 bis de 476 a 475 también está imposible. Es imposible evitar los enormes pozos que se forman”.

El conflicto se agrava en un contexto climático adverso, donde las precipitaciones intensifican el deterioro de las calles de tierra, dejando al barrio prácticamente aislado en algunos sectores de City Bell.

Ante este panorama, los frentistas reclaman una intervención urgente por parte de las autoridades municipales, con obras que incluyan mejorado, drenaje y mantenimiento constante, para evitar que cada lluvia vuelva a convertir al barrio en un verdadero lodazal.

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