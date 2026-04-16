Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial

Una recién nacida llegó en estado desesperante al San Martín / web

En las últimas horas se conoció el caso de un parto domiciliario en La Plata, que terminó con una bebé fallecida. Si bien después de una complicación, o una posible mala praxis, fue llevada al hospital San Martín, donde la reanimaron, la sobrevida duró apenas un par de horas.

Por eso está bajo análisis la labor de quien habría oficiado de partera, ya que, de acuerdo a la información brindada a este diario por una fuente segura, la posición de la criatura ameritaba una cesárea en una institución médica tradicional y no forzar el alumbramiento en ese estado, ya que era sumamente riesgoso.

Al parecer, la pareja había tenido una experiencia satisfactoria con un embarazo anterior, pero esta vez la situación fue la opuesta. Por eso el dolor y la conmoción ante lo irreversible del hecho.

Tal como se indicó en nuestra edición pasada, la UFI Nº 16 tiene la causa bajo estudio.

Los voceros indicaron que existe un programa dedicado a este tipo de acompañamiento, pero se cree que una dependiente “se cortó sola” y las consecuencias fueron las no deseadas.

Esa persona, incluso, ya habría sido desvinculada de la institución, de acuerdo a las versiones que circularon con insistencia en la jornada de ayer.

Como se sabe, la bebé pudo ser derivada desde el hospital San Martín a un centro asistencial del Conurbano, donde finalmente se confirmó su deceso.

Anoche se esperaba el resultado del estudio de autopsia para conocer las causales de muerte.