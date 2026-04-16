El neurocirujano Leopoldo Luque declara este mediodía en el juicio por la muerte de Diego Maradona y su testimonio aparece como uno de los momentos más esperados del proceso que se desarrolla en San Isidro.

El médico, considerado uno de los principales imputados, rompió el silencio en la previa y se prepara para dar su versión ante el tribunal en una causa que busca determinar si hubo responsabilidades penales en la atención del exfutbolista durante sus últimos días.

Luque está acusado junto a otros seis profesionales de la salud por presunto homicidio simple con dolo eventual, en un juicio que volvió a comenzar tras la anulación del proceso anterior. La fiscalía sostiene que hubo negligencia y abandono en la internación domiciliaria, mientras que las defensas aseguran que la muerte fue consecuencia de un cuadro clínico previo.

En ese contexto, el testimonio del neurocirujano es clave porque era el médico de cabecera de Maradona y quien tenía un rol central en las decisiones sobre su tratamiento. Su defensa ya dejó en claro la estrategia: sostener que el exjugador murió por causas naturales, puntualmente un infarto, y rechazar cualquier responsabilidad penal.

Durante las primeras jornadas del juicio, Luque evitó hacer declaraciones públicas en profundidad, aunque sí dejó entrever su postura al ingresar a los tribunales, en medio de un fuerte clima de tensión y presión mediática.

El proceso contará con decenas de testigos y se extenderá durante varios meses. En paralelo, ya comenzaron a declarar familiares y personas cercanas, cuyos relatos apuntan a las condiciones en las que se encontraba Maradona antes de su fallecimiento y refuerzan la hipótesis de abandono que impulsa la acusación.