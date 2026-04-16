A horas de otro paro en la UNLP, la grieta se profundiza por la pérdida de clases en facultades y colegios
A horas de otro paro en la UNLP, la grieta se profundiza por la pérdida de clases en facultades y colegios
Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni
Caputo negocia garantías para gestionar fondos para el pago de deuda
VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo
Crisis en salud y anestesistas suspenden cirugías en La Plata por falta de pago: "No cobramos desde diciembre"
Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
Micros en crisis: empresarios del transporte afirman que pierden $600 "por cada pasajero que sube a un colectivo"
Jueves con lluvias, húmedo y pesado en La Plata: cuándo mejora el clima, según el SMN
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Luque rompe el silencio y va a dar testimonio en el juicio por la muerte de Maradona
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos
Quién es Nico Luaces, el periodista hincha de Gimnasia que se hizo viral por una nota post partido a una hincha de Boca
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
TRIBUNA DE VECINOS. El barrio El Quimilar de City Bell, intransitable
SanCor debe US$ 120 millones y pide su quiebra: las razones detrás de una decisión con fuerte impacto
Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. Ángela Torres cantó con Virus en Luzu y ¿estará en su show del Gran Rex?
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegaron a La Plata: anuncian paro que podría frenar el tráfico aéreo
EEUU amenazó con nuevos ataques contra Irán y prometió mantener el bloqueo "el tiempo que sea necesario"
Sobrevivió al bullying, leyó una carta frente a sus compañeros y logró sanar: “Por primera vez siento ganas de estar viva”
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Arrancó el juicio del caso de la “Silvina Luna platense” por presunta mala praxis en un tratamiento corporal
El Colegio de Médicos rechazó el vaciamiento del Programa Remediar y lo calificó como “abandono masivo de persona”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El neurocirujano Leopoldo Luque declara este mediodía en el juicio por la muerte de Diego Maradona y su testimonio aparece como uno de los momentos más esperados del proceso que se desarrolla en San Isidro.
El médico, considerado uno de los principales imputados, rompió el silencio en la previa y se prepara para dar su versión ante el tribunal en una causa que busca determinar si hubo responsabilidades penales en la atención del exfutbolista durante sus últimos días.
Luque está acusado junto a otros seis profesionales de la salud por presunto homicidio simple con dolo eventual, en un juicio que volvió a comenzar tras la anulación del proceso anterior. La fiscalía sostiene que hubo negligencia y abandono en la internación domiciliaria, mientras que las defensas aseguran que la muerte fue consecuencia de un cuadro clínico previo.
En ese contexto, el testimonio del neurocirujano es clave porque era el médico de cabecera de Maradona y quien tenía un rol central en las decisiones sobre su tratamiento. Su defensa ya dejó en claro la estrategia: sostener que el exjugador murió por causas naturales, puntualmente un infarto, y rechazar cualquier responsabilidad penal.
Durante las primeras jornadas del juicio, Luque evitó hacer declaraciones públicas en profundidad, aunque sí dejó entrever su postura al ingresar a los tribunales, en medio de un fuerte clima de tensión y presión mediática.
El proceso contará con decenas de testigos y se extenderá durante varios meses. En paralelo, ya comenzaron a declarar familiares y personas cercanas, cuyos relatos apuntan a las condiciones en las que se encontraba Maradona antes de su fallecimiento y refuerzan la hipótesis de abandono que impulsa la acusación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí