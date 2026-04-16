Ángela Torres cantó con Virus en Luzu y ¿estará en su show del Gran Rex?

La aparición de Ángela Torres junto a Virus en el streaming de Luzu dejó una versión compartida de “Luna de miel” que volvió a poner en primer plano a un clásico del rock nacional.

La canción elegida no fue casual. “Una luna de miel en la mano”, lanzada en 1985 como parte del disco “Locura”, es uno de los mayores hits de la banda platense y una de las piezas más icónicas de su repertorio, al punto de ser considerada entre las más influyentes del rock argentino. En ese contexto, la unión con Torres le dio un aire fresco a un tema que atraviesa generaciones.

VIRUS junto a Angela Torres cantando “luna de miel” pic.twitter.com/kF3sdTgU1H — Sofía (@angetowerss) April 15, 2026

La cantante ya tenía un vínculo previo con esa canción. El mes pasado había presentado su propia versión en el Lollapalooza Argentina.

Virus se prepara para celebrar los 40 años de “Locura” con un show especial el 2 de mayo en el Teatro Gran Rex, una fecha que ya genera expectativa entre los fanáticos. En ese marco, la presencia de Torres en el streaming encendió versiones sobre una posible participación como invitada en el concierto, donde también podrían sumarse otros artistas.

En pareja con el streamer platense Marcos Giles, Torres viene de protagonizar momentos virales, como el reciente episodio en el mismo streaming donde se volvió tendencia por una situación insólita y el cruce con su peluquero que generó fuertes críticas por mentirle que ya no iban a trabajar juntos en pleno momento de crisis laboral.