A horas de otro paro en la UNLP, la grieta se profundiza por la pérdida de clases en facultades y colegios

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El conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional en torno a la Ley de Financiamiento Universitario tendrá mañana un nuevo capítulo en la UNLP cuando los trabajadores nodocentes concreten un nuevo paro de 24 horas. El sector exige la puesta en vigencia de la flamante normativa aprobada en el Congreso y rechazada por las autoridades políticas. De esta forma, se espera que la protesta, convocada por la ATULP, tenga impacto en las 17 facultades, en el Rectorado y en los colegios de la casa de altos estudios local.
En un contexto de tensión con la Nación, los gremios de los educadores manifestaron que "nuestra lucha es en defensa de la Universidad Pública". Asimismo consignaron que los puntos del reclamo son: "plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos y paritarias libres".
"Frente al ajuste, más unidad. Frente al vaciamiento, más lucha", enfatizaron. Además, advirtieron que "no vamos a retroceder: donde haya ajuste, habrá organización; donde quieran vaciar la universidad pública, estaremos en la calle defendiéndola".
De esta manera, la ATULP prosigue con el plan de lucha tras el paro de la semana pasada. Se trata de una medida que impacta de lleno en las actividades académicas, especialmente si se tiene en cuenta que ya se acumularon más de dos semanas sin clases en este primer tramo del calendario de 2026 como consecuencia de las protestas docentes.
Se espera que el 27 de abril los educadores realicen una nueva huelga por otros seis días. Al respecto, la ATULP comunicó que la medida fue definida por la FATUN a nivel nacional y que en La Plata "adherimos al paro del próximo viernes, por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo".
El miércoles de la semana pasada, el personal auxiliar concretó un paro similar que tuvo un acatamiento dispar en las facultades de la UNLP. Sin embargo, en los colegios el impacto fue total.
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Tal es así que, esta semana, en las inmediaciones de la Escuela Anexa -situada en el Bosque platense- un grupo de padres colgó numerosos pasacalles para pedir "basta de paros". Al mismo tiempo, proyectaban presentar una acción de amparo ante la Justicia para que se garantice el regreso a las aulas. En la vereda opuesta, otros padres salieron a respaldar las medidas de fuerza de docentes y auxiliares, rechazando la colocación de los carteles.
El gremio de los nodocentes se mostró en esta línea al manifestarse en "defensa de la educación pública" y en "rechazo a las acciones que intentan desacreditar las medidas de fuerza adoptadas frente al incumplimiento, por parte del Gobierno Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario".
Mientras tanto, el lunes 27 de abril se iniciará una nueva huelga docente que volverá a paralizar, en gran medida, las actividades pedagógicas en numerosas facultades de la UNLP.
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