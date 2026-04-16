Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor

La industria editorial argentina publicó en 2025 más títulos que el año anterior, pero imprimió muchos menos ejemplares. Esa combinación dejó una postal paradójica para el sector: mayor diversidad de libros en catálogo, pero con tiradas cada vez más reducidas y menor presencia en las librerías del país.

Así lo refleja el informe anual de producción presentado por la Cámara Argentina del Libro sobre la base de registros de la Agencia Argentina de ISBN. Según el relevamiento, durante 2025 se publicaron 36.942 títulos, un 17% más que en 2024. Sin embargo, la cantidad total de ejemplares impresos cayó 34%, al pasar de 52,6 millones a 34,6 millones, un volumen similar al de 2019.

El principal factor detrás de ese retroceso fue la fuerte reducción de la participación estatal en el mercado editorial. La edición pública y las compras institucionales, que en 2024 explicaban el 29% de la tirada total con 14,5 millones de copias, se redujeron al 5% en 2025, con menos de 2 millones de ejemplares.

En el segmento comercial —el destinado a la venta en librerías— también se verificó una tendencia hacia producciones más acotadas. El sector registró 11.119 publicaciones, un 29% más que el año previo, aunque con tiradas cada vez más pequeñas: el 26% de las novedades salió con menos de 600 ejemplares.

La dinámica golpea especialmente a las pequeñas y medianas editoriales. Aunque concentran el 74% de los nuevos títulos publicados, las pymes redujeron su tirada promedio a la mitad en la última década. Los grandes grupos editoriales, en cambio, lograron sostener mejor sus volúmenes de impresión y ampliar su participación relativa en el mercado.

Desde la Cámara advirtieron que una tirada de 600 ejemplares resulta insuficiente para abastecer de manera adecuada a las 1.500 librerías que existen en el país, lo que restringe la circulación federal de los catálogos de editoriales independientes.

Otro de los datos salientes del informe es la consolidación del libro en papel. Lejos de perder terreno frente a los formatos digitales, el soporte físico representó el 78% de las publicaciones comerciales, frente al 72% registrado el año anterior. Los libros digitales se mantuvieron en el 25% de los registros, mientras que el audiolibro continúa siendo marginal, con apenas 27 títulos inscriptos.

La autoedición, en tanto, alcanzó un récord histórico con 6.078 publicaciones, un crecimiento del 58% respecto de 2016.

En cuanto a las preferencias del mercado, la literatura infantil y juvenil lideró el sector comercial con el 28% de las obras publicadas.

El informe también ratificó la fuerte concentración geográfica del sector: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires reúnen el 74% de la producción editorial nacional. La producción, además, mantiene una marcada estacionalidad; el pico se registra en marzo, en la antesala de la Feria del Libro de Buenos Aires.