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EEUU amenazó con nuevos ataques contra Irán y prometió mantener el bloqueo "el tiempo que sea necesario"

Así lo indicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras se espera que las partes retomen las negociaciones

EEUU amenazó con nuevos ataques contra Irán y prometió mantener el bloqueo "el tiempo que sea necesario"
16 de Abril de 2026 | 11:13

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Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario", declaró hoy el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

"Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", dijo el jefe del Pentágono durante una conferencia de prensa.

Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes el lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El jefe del Estado mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes". "Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza", advirtió a su vez Caine. "Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta", añadió.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: "Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar, que es exactamente lo que están haciendo, desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas, nosotros no hacemos más que fortalecernos".

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"Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos. Carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas", afirmó el secretario.

Por su parte, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas de su país en Medio Oriente, indicó que Washington está aprovechando el alto el fuego para rearmarse y realizar ajustes. "Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego", concluyó Cooper.

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