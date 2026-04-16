Quién es Nico Luaces, el periodista hincha de Gimnasia que se hizo viral por una nota post partido a una hincha de Boca

Un momento normal en la previa del partido entre Boca y Barcelona por la Copa Libertadores terminó convirtiéndose en uno de los virales del momento, con un inesperado romance en cámara entre un periodista hincha de Gimnasia y una fanática de Boca que captó la atención de miles en redes sociales.

El protagonista es Nicolás Luaces, comunicador recibido en 2018 que actualmente trabaja en La Red y también en el streaming de AZZ, el canal impulsado por Flavio Azzaro. En ese espacio suele desempeñarse como notero en la previa y en post partidos.

Fue justamente en la cobertura del último encuentro de Boca por Libertadores donde se dio la situación que explotó en redes. En medio de entrevistas a hinchas, Luaces se cruzó con Daniela, una simpatizante xeneize con la que rápidamente se generó una química evidente. Todo comenzó con una charla futbolera sobre la posible llegada de Paulo Dybala, pero el tono fue cambiando hacia un intercambio más personal.

Entre miradas y sonrisas, el periodista avanzó con preguntas sobre la vida de la joven, su trabajo y dónde vivía. El momento culminante llegó cuando, en vivo, le propuso que siguiera la cuenta de Instagram del canal. Acto seguido, le preguntó si también quería seguirlo a él. La respuesta afirmativa selló la escena, mientras desde el estudio celebraban la jugada del notero, que terminó concretando un objetivo inesperado.

El recorte no tardó en viralizarse. Incluso distintas marcas se sumaron a la repercusión y ofrecieron productos para una eventual cita entre ambos.

Daniela, la hincha de Boca que se volvió viral

Daniela Iker pasó de ser una hincha más en la tribuna a convertirse en una de las figuras del momento en redes sociales. Su aparición en la entrevista llamó la atención no solo por su simpatía, sino también por la naturalidad con la que siguió el juego del notero en pleno móvil en vivo.

Fanática de Boca, su perfil comenzó a circular rápidamente luego del cruce con Luaces, impulsado por el intercambio de Instagram que se vio en cámara. En pocas horas, su nombre y sus redes empezaron a multiplicar seguidores, mientras el video continuaba sumando reproducciones.