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Política y Economía

Caputo negocia garantías para gestionar fondos para el pago de deuda

Serían 3 mil millones de dólares que aportarían bancos privados

Caputo negocia garantías para gestionar fondos para el pago de deuda
16 de Abril de 2026 | 12:03

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá reuniones con los titulares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de su viaje a Washington.

La agenda del titular de la cartera económica continuaba hoy con una reunión con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, luego con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde con Ilan Goldfajn, quien preside el BID.

Los cónclaves buscarán afianzar el respaldo de los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, mediante el otorgamiento de garantías para gestionar un nuevo préstamo privado por 3.000 millones de dólares que sirvan para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

La visita de Caputo a Washington se da en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y cuenta con el acompañamiento en la comitiva del viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En la jornada de ayer, el FMI comunicó la aprobación de la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, permitiendo que se active un desembolso de mil millones de dólares. El paso siguiente es que, en un plazo de 15 días, el Directorio del organismo formalice la decisión y gire los fondos.

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