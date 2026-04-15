Choque con un micro involucrado: un herido y tránsito cortado en Avenida 7 en pleno Centro

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“Encima que hay pocos micros, chocan”, fue la reacción de la interminable cola de pasajeros que esperan un micro de la línea Este en 7 y 49. En medio de la bronca de los usuarios por la reducción del servicio, con colectivos colmados y algunos que pasan sin frenar, un accidente en pleno centro sumó malestar.
El accidente vial involucró a una motocicleta y un micro de la Línea Este. El motociclista quedó tendido en la cinta asfáltica, herido y visiblemente dolorido por las heridas, a la espera de una ambulancia del SAME.
Según se pudo saber, el joven venía por calle 49 mientras que el colectivo circulaba por avenida 7 en sentido a Plaza San Martín cuando ocurrió el siniestro, por causas que son materia de investigación.
Personal del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar así como personal de Tránsito para ordenar el caos vehicular, en una zona de alta concurrencia, más aún en hora pico.
Por otro lado, un fuerte choque entre un colectivo y una moto dejó como saldo dos personas heridas este miércoles en la esquina de 13 y 74, en La Plata. Tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito en la zona. Al llegar, personal del Comando de Patrullas constató la colisión entre un colectivo de la línea 275 y una motocicleta Honda Wave 110.
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Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un hombre de 44 años, sufrió golpes en el cuerpo y un traumatismo en la cabeza, mientras que su acompañante, de 48 años, presentó dolencias en el pecho y una pierna. Ambos fueron asistidos por una ambulancia del SAME y trasladados conscientes: uno al Hospital Rossi y el otro al Hospital Gutiérrez.
En tanto, el chofer del colectivo, de 32 años, resultó ileso. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y tomó intervención la UFIJ N°12, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho.
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
Fotos: Iván Campos
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