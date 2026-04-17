Agenda deportiva gratuita: opciones para arrancar con clases en el barrio

La Municipalidad de La Plata informó que ya está disponible su oferta de actividades físicas gratuitas, que en uno de sus tramos tiene el foco en la iniciación deportiva.

La grilla de actividades en los distintos barrios incluye: Pádel, martes y jueves de 18 a 20, en el Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424); Iniciación deportiva, lunes y miércoles de 17 a 19 en el CIC El Rincón (138 entre 442 y 443) y martes y jueves de 9 a 11 en Pantalón Cortito (139 entre 40 y 41); Boxeo, lunes y miércoles de 18 a 20 en el CIC A. S. L. (19 y 85).

Asimismo, se dictará Fútbol recreativo, martes y jueves de 17 a 19 en el Club Estudiantes de Los Hornos (141 y 70) y lunes y miércoles, de 17 a 19 en la Plaza de 608 y 16; Pádel, miércoles y viernes de 18 a 20 en el Centro Recreativo y Deportivo Hernández (137 y 515); y Vóley, martes y jueves de 17 a 18.30 en el Club Hernández (31 entre 510 y 511).

Los interesados pueden inscribirse llamando al (221) 524-5179 o vía mail a deporteslaplata@gmail.com.

en la república de los niños

La agenda que se desarrolla en diversos puntos de la Ciudad también tiene como sede la República de los Niños, situada en Camino General Belgrano y 501.

La grilla incluye en esa sede contempla: Canotaje y SAP, sábados de 9 a 13; Sóftbol y Fútbol, martes y jueves de 18 a 19:30; Tenis, martes y jueves de 14:30 a 16:30; Judo, martes y jueves de 16:30 a 18:30; Beach handball y Beach vóley, martes y viernes de 16 a 18; Entrenamiento funcional, lunes y miércoles a las 15 y 18:30; Pilates, lunes y viernes a las 10:30 y 11:30; Gimnasia en movimiento, martes y jueves de 15:30 a 16:30; Salsa, martes y jueves de 16:30 a 18:30; Patín, lunes y miércoles de 17:30 a 18:30; y Taekwondo, lunes y miércoles a las 16:30 y 17:30.

La propuesta también incluye todo tipo de prácticas deportivas y de gimnasia para todas las edades y también para personas con discapacidad, en el Polideportivo de Los Hornos. Para más información se recomendó acercarse al predio de 66 y 153.