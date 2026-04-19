Carlos Bianco tuvo que ser intervenido de urgencia durante la gira por España

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, debió recibir atención médica inmediata mientras cumplía funciones en territorio extranjero. El funcionario presentó un cuadro de apendicitis en una ciudad europea, lo que derivó en una cirugía de emergencia. El funcionario integraba la delegación que acompaña al mandatario provincial en su recorrido institucional por el continente.
De acuerdo con la información brindada por fuentes gubernamentales, la operación resultó exitosa. En esa línea, se supo que presenta un estado de salud estable y permanece bajo observación médica en un centro asistencial local hasta que reciba el permiso oficial para su retiro o el inicio del viaje de retorno hacia su país.
La actividad oficial en la que participaba la comitiva culminó ayer tras una cumbre vinculada a movimientos progresistas globales. En ese ámbito, Axel Kicillof protagonizó diversos encuentros con el presidente del gobierno del país anfitrión y con el máximo mandatario de una nación vecina de Sudamérica. Asimismo, el jefe de la provincia integró mesas de debate con la autoridad municipal de la ciudad donde ocurrió el incidente médico.
Durante sus intervenciones públicas en el escenario internacional, el gobernador manifestó duros cuestionamientos contra la política que lleva adelante el presidente de la Nación. Las críticas se centraron en el rumbo económico y social del país ante la mirada de representantes de diversos estados y organizaciones mundiales.
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