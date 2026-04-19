Feroz robo a un matrimonio de Berisso

En otro episodio de extrema violencia que vuelve a encender las alarmas por la inseguridad en la región, un matrimonio de Berisso fue brutalmente asaltado dentro de su casa, luego de que delincuentes accedieran a la vivienda tras robar la llave desde un auto estacionado en La Plata.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en una propiedad ubicada en calle 157 entre 12 y 13, cuando un hombre, de 64 años, y su esposa, de 65, se encontraban en el interior del domicilio. Todo comenzó minutos antes, cuando la hija de la pareja les avisó que le habían robado pertenencias del interior de su vehículo, entre ellas la llave de la casa familiar.

Ese dato, que en un primer momento parecía un hecho aislado, terminó siendo la puerta de entrada al ataque. Cerca de las 21:40, mientras el dueño de la casa estaba en el garaje, advirtió una escena desesperante: un hombre tenía tomada del cuello a su esposa dentro de la vivienda. Al intentar intervenir, fue sorprendido por al menos otros dos delincuentes que ya estaban en el lugar.

A partir de allí, se desató una violenta secuencia. Los asaltantes redujeron a la pareja, los obligaron a sentarse y, bajo amenazas y golpes, exigieron dinero y objetos de valor. Sin margen de reacción, las víctimas indicaron dónde se encontraban sus pertenencias.

Los delincuentes se apoderaron de una importante suma de dinero, elementos de valor, una cadena de oro con dije, anillos, documentación personal y las llaves de un vehículo.

El hombre sufrió lesiones visibles producto de la golpiza. Su esposa también fue agredida durante el asalto. Con el botín en su poder, los delincuentes escaparon en el auto de la familia, un Citroën C4 que estaba estacionado en el garaje. Buscan a los delincuentes.