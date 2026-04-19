Ormuz, otra vez cerrado: qué puede pasar en Argentina

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz. Alerta por el impacto económico / IA

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras el anuncio de Irán de cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca de un cuarto de las exportaciones mundiales de hidrocarburos y alrededor del 30% del comercio global de fertilizantes.

La decisión se da en medio de versiones cruzadas entre Teherán y Washington. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán habría realizado concesiones vinculadas a su programa nuclear, desde el gobierno iraní desmintieron esas afirmaciones y ratificaron que el paso marítimo no será reabierto mientras continúe el conflicto.

A la tensión diplomática se sumaron incidentes en la zona: embarcaciones denunciaron ataques de lanchas iraníes, en paralelo a la imposición de un “control estricto” sobre el tránsito marítimo.

Energía, tasas y crecimiento

El cierre del estrecho reaviva la volatilidad en los mercados internacionales, especialmente en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, considerados los principales canales de transmisión del conflicto hacia la economía global.

Analistas advierten que esta situación podría derivar en mayores tasas de interés, menor crecimiento del PBI mundial y nuevas presiones inflacionarias. “Seguro que va a haber otra vez suba de precios”, señaló el especialista en energía Daniel Dreizzen.

En paralelo, los movimientos bruscos en los mercados ya se reflejan en la cotización de los activos financieros y en la reacción de los bancos centrales, que enfrentan el dilema de contener la inflación sin frenar la actividad económica. Las reuniones recientes del FMI y el Banco Mundial ya dejaron entrever una revisión a la baja de las proyecciones globales.

Además, organismos internacionales alertan por un posible impacto en la seguridad alimentaria. La FAO estimó que los fertilizantes podrían encarecerse entre un 15% y un 20%, lo que afectaría la producción agrícola global y aumentaría el riesgo de desabastecimiento en regiones vulnerables.

Fertilizantes: un punto crítico para Argentina

Uno de los efectos más directos para Argentina se vincula con el abastecimiento de fertilizantes. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 el 39,3% de las importaciones de fertilizantes nitrogenados del país provino de Medio Oriente.

Estos insumos son clave para cultivos como el trigo y el maíz, por lo que cualquier interrupción en la cadena logística o aumento de precios impacta de manera directa en los costos de producción. En un contexto de márgenes ajustados para el sector agropecuario, este factor podría trasladarse a los precios internos y a las decisiones de siembra.

Aunque Argentina produce cerca del 50% de los fertilizantes que consume, la oferta local mostró limitaciones recientes por interrupciones en la planta de Profertil, lo que obligó a incrementar las importaciones y dejó en evidencia la dependencia externa en momentos críticos.

Presión en surtidores

En el frente energético, un eventual aumento del petróleo impactaría en los precios de los combustibles, que ya registraron subas en el mercado local.

El traslado a surtidores suele ser parcial y escalonado, pero incide en la inflación general a través de costos logísticos y de transporte. Sectores como el agro, la industria y el comercio son especialmente sensibles a estos movimientos.

Sin embargo, el país se encuentra en una posición más sólida que en crisis anteriores gracias al desarrollo de Vaca Muerta. En 2025, Argentina registró un superávit energético de más de USD 7.800 millones, con proyecciones de crecimiento hacia 2030.

Este escenario permite amortiguar parcialmente el impacto externo, aunque no elimina la presión sobre los precios internos ni la incertidumbre sobre la evolución del mercado internacional.

En contraste con los riesgos, el conflicto también podría generar oportunidades en el frente exportador. La suba internacional de la harina de soja —principal producto del complejo sojero— llevó los precios a niveles máximos desde octubre de 2024. Este producto representa más de la mitad de las exportaciones del complejo soja, el principal generador de divisas del país.

De sostenerse la tendencia alcista, podría mejorar los ingresos por exportaciones y fortalecer la balanza comercial, en un contexto donde cada dólar resulta clave para la estabilidad macroeconómica.

Incluso, los analistas señalan que una prolongación del conflicto podría sostener la demanda internacional de alimentos y derivados, lo que beneficiaría a países exportadores como Argentina, aunque con el contrapeso de mayores costos productivos.

Un escenario de incertidumbre

El cierre del Estrecho de Ormuz vuelve a colocar a la economía global en una situación de fragilidad. Para Argentina, los efectos combinan riesgos —por el lado de los costos energéticos y los fertilizantes— con oportunidades en el frente exportador.

El desenlace del conflicto será determinante para definir si estos impactos se profundizan o se diluyen en el corto plazo. Mientras tanto, el país enfrenta un escenario en el que la volatilidad externa vuelve a convertirse en un factor clave para su desempeño económico.