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El gobierno de Cuba confirmó conversaciones con Estados Unidos en La Habana

El gobierno de Cuba confirmó conversaciones con Estados Unidos en La Habana
20 de Abril de 2026 | 18:30

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A pesar de las tensiones, Cuba y Estados Unidos continúan sus conversaciones y "recientemente" celebraron en La Habana discusiones a un alto nivel diplomático, confirmó este lunes un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

"Recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales Cuba-EEUU de la cancillería al periódico oficial Granma, confirmando informaciones publicadas en la prensa estadounidense.

García, quien se refirió a las negociaciones como "un tema sensible" que se maneja con "discreción", señaló que la reunión tuvo lugar a un alto nivel diplomático: "Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

El viernes, el medio estadounidense Axios, publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de Estados Unidos habían sostenido el 10 de abril una reunión en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

Sin desempeñar funciones oficiales dentro del gobierno, Rodríguez ya había sido mencionado por medios estadounidenses por mantener contactos secretos con el equipo del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

El jueves, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, declaró a periodistas que su padre participaba en "los análisis para la toma de decisiones" en el contexto de estas conversaciones.

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Axios, citando a un funcionario del Departamento de Estado, afirmó que durante el reciente encuentro en La Habana los diplomáticos estadounidenses habían puesto sobre la mesa varias exigencias, entre ellas la liberación de prisioneros políticos.

La cancillería de la isla negó esas afirmaciones en las declaraciones de este lunes. "En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", aseguró García.

"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana", añadió García.

También denunció el "chantaje" de Washington contra los países que desean exportar petróleo a Cuba.

Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones desde hace varias semanas, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones entre ambos vecinos y enemigos ideológicos.

Además del embargo estadounidense vigente desde 1962, Washington - que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana - impone desde enero a Cuba restricciones drásticas a sus importaciones de petróleo. No obstante, un petrolero ruso arribó a Cuba a finales de marzo.

Mientras el presidente Donald Trump aseguraba desde mediados de enero que estaban en curso conversaciones con altos responsables de la isla, el presidente cubano Miguel Díaz?Canel terminó confirmando estos contactos dos meses después.

En la víspera de esa confirmación, La Habana anunció la liberación de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano, mediador histórico entre ambos países, y posteriormente, el 4 de abril, la concesión de indulto a más de 2.000 prisioneros como "gesto humanitario y soberano" con motivo de la Semana Santa.

Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos denunciaron la falta de transparencia en el proceso de liberación. La organización Cubalex, con sede en Miami, indicó recientemente que, de las 51 excarcelaciones anunciadas, solo había podido confirmar la liberación de "24 prisioneros políticos" y que ningún detenido por motivos políticos había sido indultado.

En un contexto de fuerte tensión entre ambos países, La Habana anunció también a mediados de marzo que los cubanos residentes en el extranjero y sus descendientes, en particular la comunidad emigrada en Estados Unidos, podrían invertir en la isla y poseer empresas en numerosos sectores, incluidos la agricultura y la banca.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio -de origen cubano y firme opositor al poder comunista en La Habana- consideró que estas medidas distaban mucho de ser "suficientes" y llamó a un cambio económico y político "drástico" en la isla.

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