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El Mundo |LA CRISIS EN MEDIO ORIENTE

“Basta de amabilidad”: Trump se endurece contra Irán

EE UU denuncia ataques en Ormuz y eleva la presión militar mientras envía emisarios a Pakistán. Interceptan un carguero en el Golfo de Omán en medio del bloqueo naval

“Basta de amabilidad”: Trump se endurece contra Irán

El presidente Trump dejó en claro que su paciencia llegó al límitetras acusar a Irán de una “violación total” del alto el fuego / AFP

20 de Abril de 2026 | 02:20
Edición impresa

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con fuerza tras una nueva y dura advertencia de Donald Trump, quien acusó a Irán de violar el alto el fuego vigente y dejó en claro que su paciencia llegó al límite.

“Se acabó la amabilidad”, lanzó el mandatario en un mensaje que combinó frustración, cansancio y amenazas explícitas, reflejando un cambio de tono que preocupa a la comunidad internacional y eleva el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

El estallido verbal se produjo luego de una serie de incidentes en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde, según Washington, fuerzas iraníes dispararon contra embarcaciones internacionales, entre ellas un buque francés y un carguero británico.

Para Trump, se trató de una “violación total” del acuerdo de cese al fuego, en un contexto ya marcado por la desconfianza y las tensiones acumuladas. El mandatario no ocultó su hartazgo: insistió en que Irán pierde unos 500 millones de dólares diarios por la crisis, mientras que Estados Unidos -afirmó- logra redireccionar su comercio energético hacia puertos como Texas, Luisiana o Alaska sin mayores inconvenientes.

TONO ENDURECIDO

El tono de sus declaraciones dejó poco margen para la ambigüedad. Trump amenazó con atacar infraestructura clave iraní, incluyendo centrales eléctricas y puentes, si no se acepta lo que definió como un “acuerdo razonable”. “Será un honor hacer lo que otros presidentes no hicieron en 47 años”, advirtió, endureciendo aún más su postura.

La frase final, escrita en mayúsculas, condensó su fastidio: ya no hay espacio para gestos diplomáticos suaves ni concesiones sin resultados concretos.

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MISIÓN A PAKISTÁN

Sin embargo, en paralelo a esta retórica cada vez más agresiva, la Casa Blanca decidió no cerrar del todo la puerta al diálogo.

En ese marco, el vicepresidente JD Vance encabezará una nueva misión diplomática a Islamabad, en Pakistán, con el objetivo de reactivar las aciones con Teherán antes de que expire la frágil tregua de dos semanas. Lo acompañarán el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, figuras clave en este delicado canal diplomático que busca evitar un conflicto de mayor escala.

La capital paquistaní se preparó con un fuerte operativo de seguridad, con rutas cerradas, controles reforzados y presencia de fuerzas armadas en puntos estratégicos como el hotel Serena, donde ya se desarrollaron rondas anteriores de բnegociaciones.

TEHERÁN NO PIENSA IR

No obstante, el panorama es complejo: desde Teherán ya anticiparon que, por el momento, no planean participar en este nuevo intento de diálogo.

Las autoridades iraníes insisten en que cualquier avance depende del levantamiento del bloqueo naval estadounidense, una medida que consideran inaceptable y que, según denuncian, equivale a un acto hostil.

La desconfianza mutua sigue siendo el principal obstáculo. Irán recuerda los bombardeos recientes llevados a cabo por fuerzas israelíes y estadounidenses, mientras que Washington mantiene sus sospechas sobre el programa nuclear iraní.

Incluso dentro del propio gobierno iraní surgen voces que cuestionan las intenciones de Estados Unidos, al considerar que las conversaciones podrían ser solo una maniobra previa a nuevas acciones militares.

FUEGO CONTRA UN CARGUERO IRANÍ

En paralelo, los hechos sobre el terreno parecen contradecir cualquier intento de distensión. En las últimas horas, un destructor estadounidense interceptó y abrió fuego contra un carguero iraní en el Golfo de Omán.

Según informó Trump, la nave -identificada como el Touska- intentó evadir el bloqueo marítimo impuesto por Washington. Tras ignorar las advertencias, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas, inmovilizó la embarcación y tomó el control total del carguero, que ahora permanece bajo custodia estadounidense.

El episodio se suma a una serie de incidentes recientes en la zona. De acuerdo con datos militares, al menos 23 buques han sido obligados a retroceder desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes. A esto se suma la drástica caída del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, que llegó a reducirse prácticamente a cero, encendiendo alarmas en los mercados internacionales debido a su papel clave en el transporte de petróleo y gas.

SEÑALES CONTRADICTORIAS

Así, el escenario combina señales contradictorias: por un lado, la furia y el hartazgo de Trump, decidido a endurecer su postura; por otro, el intento de sostener una salida diplomática a contrarreloj. Entre amenazas, misiones internacionales y enfrentamientos en el mar, el conflicto se mueve en un delicado equilibrio, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar una escalada de consecuencias imprevisibles para toda la región y la economía global.

 

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