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El Mundo |LA CONMOCIÓN GOLPEA A EE UU

Masacre en Luisiana: ocho niños asesinados en un ataque familiar brutal

Un hombre abrió fuego en dos casas, dejó heridos y murió tras una persecución. Investigan causas de la violenta disputa doméstica

Masacre en Luisiana: ocho niños asesinados en un ataque familiar brutal

La gente se concentra en la esquina de Linwood Avenue y la calle 79, cerca del lugar donde tuvo lugar un tiroteo masivo en Shreveport/AP

20 de Abril de 2026 | 02:19
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Una tragedia sacudió a la ciudad de Shreveport, Luisiana, en la madrugada de ayer, cuando un hombre armado asesinó a ocho niños y dejó heridas a otras dos personas en el marco de una violenta disputa doméstica que se desarrolló en al menos dos viviendas.

El episodio, que conmociona a todo el país, es considerado el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años.

Las víctimas fatales tenían entre uno y 14 años y, según las autoridades, mantenían algún tipo de vínculo con el agresor. Aunque los investigadores aún intentan reconstruir con precisión lo ocurrido, se sabe que los ataques se produjeron en distintos puntos al sur del centro de la ciudad, lo que obligó a desplegar un amplio operativo policial en múltiples escenas del crimen.

El portavoz del Departamento de Policía local, Chris Bordelon, describió el hecho como una situación sin precedentes. “Es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, afirmó.

HUIDA ANTES DE SER ABATIDO

Tras los ataques, el sospechoso huyó del lugar, robó un vehículo e intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución que terminó cuando los agentes abrieron fuego y lo abatieron. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agresor ni los motivos que desencadenaron la violencia, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos. Tampoco se han difundido detalles sobre el estado de las dos personas heridas.

El impacto del crimen se sintió con fuerza entre los vecinos. Liza Demming, residente a pocos metros de una de las viviendas atacadas, relató que su cámara de seguridad captó el momento en que el sospechoso huía, acompañado por el sonido de disparos. Poco después, al salir de su casa, se encontró con una escena devastadora: el cuerpo sin vida de un niño cubierto sobre el techo de la propiedad. “Se parece al papá que venía por aquí”, dijo, aún en shock.

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La conmoción también alcanzó a referentes de la comunidad. El pastor Marty T. Johnson Sr., vinculado a una de las viviendas, aseguró que no conocía a la familia, pero anunció que organizará una vigilia para acompañar a los afectados. “Con tantos niños, haré todo lo posible para ayudar”, expresó.

Las autoridades locales no ocultaron su consternación. El jefe de policía, Wayne Smith, reconoció que se trata de un hecho difícil de comprender. “Mi corazón está conmocionado. No puedo imaginar cómo pudo ocurrir algo así”, dijo. En la misma línea, el alcalde Tom Arceneaux calificó la jornada como “una mañana terrible” y una de las peores tragedias en la historia reciente de la ciudad.

El caso es investigado con apoyo de la Policía Estatal de Luisiana, mientras las autoridades pidieron a la población colaborar con cualquier información relevante. En tanto, figuras políticas como el gobernador Jeff Landry y el congresista Mike Johnson expresaron su dolor y acompañamiento a las víctimas.

En medio del dolor y la incredulidad, Shreveport enfrenta ahora el desafío de procesar una tragedia que deja una huella profunda y abre interrogantes sobre la violencia que golpea a las comunidades más vulnerables.

 

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