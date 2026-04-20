Abad: “Necesitamos reglas más claras, instituciones más fuertes y un sistema político que esté al servicio de la gente”

En el Auditorio Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se llevó a cabo el encuentro “Ideas para una reforma política en la provincia”, organizado por UCR+, Cambio Federal y la Coalición Cívica ARI. Durante dos jornadas, dirigentes, legisladores y especialistas debaten propuestas concretas para modernizar el sistema político bonaerense, con eje en la boleta única, las elecciones PASO, el acceso a la información pública y el desdoblamiento electoral junto con la autonomía municipal.

El senador nacional Maximiliano Abad fue uno de los principales impulsores de la actividad y destacó la necesidad de avanzar en cambios estructurales: “La provincia no puede seguir administrando la inercia. Necesitamos reglas más claras, instituciones más fuertes y un sistema político que esté al servicio de la gente”. En ese sentido, remarcó que la reforma política es una condición indispensable para mejorar la calidad institucional y recuperar la confianza ciudadana.

La jornada contó con la participación de Diego Garciarena y Manuel Terradez, junto a Silvia Lospennato que expusieron sobre Boleta Única de Papel y las PASO. También expusieron Alejandro Tullio, Andrés De Leo, Diego Armesto y Matías Civale. Más adelante, el panel sobre acceso a la información pública reunió a Karina Banfi, Romina Braga, Carlos Germano y Nerina Neumann. Los distintos expositores coincidieron en la importancia de dotar de mayor transparencia, eficiencia y previsibilidad al sistema electoral y de gobierno.

Asimismo, mañana expondrán Pablo Barrena, Esteban Reino y Óscar Pagni, con la moderación de Diego Garciarena y Matías Civale, en un panel centrado en el desdoblamiento electoral y la autonomía municipal.

El encuentro deja como mensaje central la necesidad de construir consensos amplios para impulsar una agenda de reformas que trascienda coyunturas políticas y permita ordenar el funcionamiento institucional de la provincia de Buenos Aires.

Fondo de emergencia para los municipios

Al finalizar, periodistas consultaron a Abad sobre el fondo de emergencia: recordó que en el Presupuesto la oposición exigió recursos para municipios; el proyecto original no incluía fondos de libre disponibilidad, y la Legislatura lo modificó. “Si fuera por Kicillof, los municipios no tendrían ni un peso de libre disponibilidad”, afirmó. Agregó que “desde el minuto cero, el radicalismo defendió la autonomía de los municipios”, cuestionó que “Kicillof es alérgico al control parlamentario” y remarcó que “las leyes se modifican en la Legislatura, no en conferencias de prensa”. También señaló que los intendentes “cubren los vacíos que deja el gobierno provincial”, lo que termina perjudicando a los vecinos, y subrayó que el gobernador debe cumplir con lo aprobado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.