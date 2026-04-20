"José María y María José": una joya oculta de Luis Brandoni filmada en las calles de La Plata

Dentro de la extensa trayectoria de Luis Brandoni existe una pieza cinematográfica poco recordada pero de gran valor histórico y local. Se trata de “José María y María José (Una pareja de hoy)”, un largometraje que tuvo a La Plata como su escenario principal y que se estrenó originalmente en el año 1973.

El mundo del espectáculo amaneció de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. Luis Brandoni falleció esta madrugada a sus 86 años en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

Tras su fallecimiento, se recordó su extensa trayectoria que comenzó a mediados de 1962, con la comedia musical "Novio", realizada en el Teatro Coliseo. Además de consagrarse como una gran figura del cine, Brandoni también brilló en la pantalla chica con clásicos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “Durmiendo con mi jefe”, “Un gallo para Esculapio” y “El hombre de tu vida”.

En las redes, con el correr de la jornada, el periodista Joaquín Galán, reconstruyó los detalles de esta obra que representó el debut como director de Ricardo Costamagna. La trama resultó sumamente disruptiva para su época, ya que presentó a una pareja de estudiantes -interpretados por Brandoni y Cristina del Valle- frente al complejo dilema del aborto.

¿Luis Brandoni y el rugby?

Entre la enorme filmografía del actor, hubo una película llamada “José María y María José (Una pareja de hoy)”, que fue filmada en la ciudad de La Plata y publicada en 1973. pic.twitter.com/O27Itrs5QK — Joaco Galan (@JoacoGalan) April 20, 2026

El film funciona como un registro visual invaluable de la Ciudad de hace cinco décadas. En sus escenas se distinguen con claridad puntos emblemáticos como la República de los Niños, el centro comercial de la calle 8, el Museo de Ciencias Naturales, La Catedral y la Plaza Moreno

Uno de los aspectos más curiosos que se destacan en el hilo publicado este lunes tiene que ver con la faceta deportiva del protagonista. En la ficción, el personaje de Brandoni era un joven universitario que integraba las filas del Club Los Tilos, a pesar de que su padre no aprobaba dicha actividad.

La película incluyó la recreación de un clásico duelo platense entre Los Tilos y Universitario. Para darle veracidad a la competencia, la producción utilizó a los jugadores reales de las divisiones superiores de ambos clubes. Las acciones se filmaron en las instalaciones de la "U", en la localidad de Gonnet.

Durante el partido, el guion dejó una enseñanza que todavía resuena en los clubes de barrio. Tras una jugada donde el personaje de Brandoni decidió no pasar la pelota y perdió la oportunidad de marcar un try, su entrenador le lanzó una advertencia clara: este es un juego de equipo y no para individualistas.

La conexión entre esta película y la memoria deportiva local llegó a través de un protagonista directo. El árbitro que impartió justicia en aquel partido de ficción fue Alberto “La Macha” Gómez Cabrera, una figura muy respetada que fue entrenador de diversos equipos de la zona y de Obras Sanitarias.