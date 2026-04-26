Choque y vuelco en La Plata: dos jóvenes resultaron heridas y hospitalizadas

Un impactante siniestro vial se registró este domingo en la zona de Ringuelet, cuando un automóvil protagonizó un choque y terminó volcado sobre una rotonda. El hecho dejó como saldo a dos jóvenes con lesiones, aunque ambas se encuentran fuera de peligro.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida 31 y avenida 520, donde, por causas que aún se investigan, un Fiat Mobi gris terminó recostado sobre su lateral derecho tras un fuerte impacto.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la conductora del vehículo de 18 años, junto a su acompañante, también de la misma edad, quienes manifestaban dolencias producto del siniestro.

De inmediato se hizo presente una dotación de bomberos del cuartel San Carlos, a cargo del oficial inspector Schadlein, mientras que una ambulancia del servicio de emergencias trasladó a ambas jóvenes al Hospital Español. Según informaron fuentes oficiales, las víctimas fueron asistidas y se encuentran fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N° 14 del Departamento Judicial La Plata, que ahora busca determinar la mecánica del accidente. En tanto, peritos trabajaron en el lugar para esclarecer cómo se produjo el choque y posterior vuelco.