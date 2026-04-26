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Detuvieron a un joven armado en Abasto: llevaba una pistola 9 mm sin numeración

Detuvieron a un joven armado en Abasto: llevaba una pistola 9 mm sin numeración
26 de Abril de 2026 | 11:52

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Un joven de 24 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad de Abasto, partido de La Plata, luego de que la Policía lo interceptara con un arma de fuego en su poder en plena vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de 520 y 214, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto que estaría amenazando a una mujer en las inmediaciones de 212 y 522. Con las descripciones aportadas, efectivos del Subcomando Oeste desplegaron un operativo y lograron ubicar a un individuo de similares características.

Al ser interceptado, ya en 520 y 214, los agentes identificaron al sospechoso, quien tenía entre sus pertenencias una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, sin numeración visible y sin cargador ni municiones.

Si bien la mujer que había realizado la denuncia fue entrevistada en el lugar, indicó que el joven demorado no era la persona que la había amenazado. No obstante, los efectivos procedieron a su aprehensión por el delito de portación ilegal de arma de fuego y quedó alojado en la Comisaría Séptima de Abasto.

La causa quedó en manos de la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso el traslado del imputado junto con las actuaciones correspondientes durante la jornada.

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