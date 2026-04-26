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Espectáculos |Fue durante una entrevista en el programa del periodista

Picante cruce entre Pablo Echarri y Mario Pergolini: reproches, ironías y referencias políticas en vivo

El actor cuestionó un video realizado con inteligencia artificial y el conductor respondió con humor. El intercambio incluyó acusaciones de “gorilón” y “kuka”

Picante cruce entre Pablo Echarri y Mario Pergolini: reproches, ironías y referencias políticas en vivo
26 de Abril de 2026 | 11:36

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Un intercambio cargado de ironía y referencias políticas se produjo en el programa “Otro día perdido”, donde Pablo Echarri fue invitado y protagonizó un cruce con Mario Pergolini.

El momento se originó a partir de un video realizado con inteligencia artificial que había sido emitido en el ciclo. Allí se mostraba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una situación intervenida digitalmente, lo que generó el cuestionamiento del actor.

“Pusiste un video muy feo que no me gustó nada”, expresó Echarri al inicio del intercambio, pese a que previamente habían acordado no abordar temas políticos durante la entrevista.

Ante ese planteo, Pergolini respondió con tono distendido: “No seas kuka, no pasó nada”, lo que marcó el inicio de un ida y vuelta que rápidamente escaló en intensidad.

Lejos de desactivar la discusión, el actor profundizó sus críticas y calificó al conductor como “bastante gorilón”, en alusión al contenido del video y su mirada política.

El eje del cuestionamiento se centró en la inclusión de la tobillera electrónica en la representación, un detalle que Echarri consideró inapropiado. Según planteó, ese tipo de recursos excede el humor y tiene implicancias en el plano político.

Por su parte, Pergolini defendió el uso del material en clave humorística y sostuvo que ese tipo de producciones forman parte del estilo del programa. En ese marco, señaló que el límite del humor es un tema debatible y abierto a distintas interpretaciones.

A pesar del tono del intercambio, el cruce se mantuvo dentro de un clima de ironía y sin una ruptura del diálogo. Hacia el final, ambos coincidieron en que el humor puede abarcar distintos temas, aunque con consecuencias y lecturas diversas.

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