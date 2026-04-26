Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y llevó tranquilidad sobre su salud

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La conductora explicó que la diva atraviesa un cuadro gripal leve y continúa en reposo por recomendación médica
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Juana Viale volvió a ponerse al frente de “La Noche de Mirtha” y brindó detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece alejada de la televisión por un cuadro viral.
Al inicio del programa, la conductora llevó tranquilidad y aclaró que la ausencia de su abuela no responde a una situación de gravedad. Según explicó, se trata de una gripe acompañada de tos y catarro que se extendió más de lo previsto, por lo que los médicos recomendaron prolongar el reposo.
“Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene”, expresó Viale.
En ese marco, también compartió una escena cotidiana que buscó transmitir calma: "Estuve tomando un té con ella y eran las 9 de la noche y le dije, ‘bueno abue, yo me voy a descansar, no sé vos, me voy a dormir’. Pero está perfecta, nada alarmante”.contó. Y agregó: "Estaba vestida con pañuelo de la marca francesa, coquetísima, y unos zapatitos Ferragamo para caminar… cero pantuflas… ¡otro nivel! Estaba muy bien”
Días atrás, la propia Mirtha Legrand había señalado que atraviesa un cuadro viral típico de esta época del año y que, por recomendación médica, debía permanecer en reposo algunos días más.
De esta manera, Juana Viale volvió a asumir la conducción del histórico ciclo televisivo, tal como ya ocurrió el fin de semana anterior, mientras se aguarda su recuperación completa y regreso a la pantalla.
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