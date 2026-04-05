VTV en Provincia: la oposición suma proyectos para adherir a los cambios impulsados a nivel nacional

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En la provincia de Buenos Aires, distintos sectores de la oposición continúan impulsando proyectos para que el gobierno de Axel Kicillof adhiera a las modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) promovidas por la gestión de Javier Milei.
En las últimas horas, la diputada bonaerense María Paula Bustos, del bloque Hechos, presentó una iniciativa en esa línea. La propuesta plantea derogar el título VI de la Ley 13.927, que regula el sistema de VTV en la provincia, y reemplazarlo por un nuevo esquema basado en los lineamientos del decreto nacional 139/26.
El proyecto se suma a otros ya presentados por legisladores de La Libertad Avanza y del PRO en los últimos meses, en medio de la negativa del Ejecutivo provincial a adoptar los cambios impulsados desde Nación.
Entre las principales modificaciones que propone la desregulación se destacan la extensión de los plazos para realizar la VTV —cada dos años en vehículos más nuevos—, la exención del trámite durante los primeros cinco años de los autos 0 km, la habilitación de talleres privados para realizar la verificación y la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM).
“La VTV se tornó una traba más y una complicación para los bonaerenses que quieren salir a la ruta”, cuestionó Bustos al fundamentar su iniciativa.
Anteriormente, el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo fue más allá y presentó un proyecto para eliminar directamente la VTV, mientras que el senador del PRO Pablo Petrecca promovió una iniciativa para modernizar el sistema, al considerar que el esquema actual resulta “burocrático” y genera complicaciones para los usuarios.
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Además, desde La Libertad Avanza el diputado bonaerense Francisco Adorni presentó un paquete de proyectos que incluye modificaciones al régimen de sanciones. Entre ellas, propone que la falta de VTV no implique la retención de la licencia de conducir.
“La licencia acredita la aptitud para manejar, mientras que la VTV evalúa el estado del vehículo. Confundir ambos planos genera sanciones desproporcionadas”, argumentó el legislador.
En esa misma línea, también impulsa la apertura del sistema para que talleres privados y concesionarios puedan realizar la verificación, con el objetivo de generar mayor competencia, reducir costos y agilizar el trámite.
De esta manera, mientras la oposición busca avanzar con modificaciones en el sistema, el gobierno bonaerense mantiene su postura de sostener el régimen vigente.
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