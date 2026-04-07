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Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
7 de Abril de 2026 | 16:59

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La AFA confirmó la programación y terna arbitral para la fecha 14 del Torneo Apertura. Estudiantes recibirá a Unión este sábado en UNO mientras que Gimnasia, aún sin DT por la salida de Fernando Zaniratto, visitará a Sarmiento el lunes. 

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Facundo Rodríguez

17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: José Castelli

19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascenzi

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Dario Sandoval

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota

15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Walter Ferreyra

17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echaverría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Iglesias

20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Hector Paletta

AVAR: Javier Uziga

19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Federico Cano

21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Ernesto Callegari

 

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