Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia

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La AFA confirmó la programación y terna arbitral para la fecha 14 del Torneo Apertura. Estudiantes recibirá a Unión este sábado en UNO mientras que Gimnasia, aún sin DT por la salida de Fernando Zaniratto, visitará a Sarmiento el lunes.
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Facundo Rodríguez
17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: José Castelli
19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascenzi
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Dario Sandoval
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Walter Ferreyra
17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echaverría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Iglesias
20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Hector Paletta
AVAR: Javier Uziga
19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Federico Cano
21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Ernesto Callegari
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