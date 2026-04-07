De lugares únicos a pintas vacías: tradicionales cervecerías que ya bajaron persianas en La Plata en la última década

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Sergio Pomares
spomares@eldia.com
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El cierre del local de Antares de calle 56 en los últimos días de marzo volvió a poner en escena un fenómeno que marcó a La Plata durante la última década: el auge y la caída de las cervecerías artesanales, entre sucursales o negocios enteros. Lo que comenzó como una tendencia en crecimiento sostenido hace más de 20 años terminó, en muchos casos, con persianas bajas y/o locales reconvertidos. El Día y un relevamiento de los barriles que ya no son pinchados en La Región.
Con unos 50 locales en el país, Antares se consolidó desde mediados de los 2000 como una de las marcas insignia del sector. Llegó a la Ciudad en 2005 y durante casi 21 años fue referencia en calle 56 entre 11 y 12. Su expansión incluyó diagonal 74 y City Bell, ambos cerrados en 2024, además de otros puntos que aún continúan operativos (parador de 44 y Baxar). Su retirada parcial refleja un cambio de época incluso para las estructuras más consolidadas.
En paralelo, surgieron propuestas locales que intentaron disputar ese liderazgo desde otra escala. Falkner fue uno de esos casos. Instalado en la zona oeste, fuera del casco urbano tradicional, se convirtió en una novedad dentro del circuito cervecero (tenían su pinta verde y producción a la vista). Su cierre durante la pandemia culminó en levantamiento de trabajadores.
La expansión no se limitó a marcas locales. Patagonia tuvo presencia frente a Plaza Malvinas y en 7 y 59, pero también terminó cerrando. Lo mismo ocurrió con Monkey Beer, en 11 y 47, y con Schalke, sobre Parque Saavedra, espacios que supieron ser puntos de encuentro y hoy ya no forman parte del mapa gastronómico.
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El proceso también alcanzó a franquicias y cadenas en expansión. Baum dejó su local en diagonal 74 aunque mantiene presencia en City Bell, mientras que Temple cerró su espacio en 2026.
Pero más allá de las grandes etiquetas, hubo una generación de cervecerías más chicas que definieron el espíritu de época. Brewhouse cerró en 2019, Dunn bajó sus persianas durante la pandemia y Vitto lo había hecho incluso antes. A esa lista se suman Plutón, Media Pinta y Romania, que también dejaron de operar.
En barrios y polos específicos, el recambio fue aún más visible. Las Valkirias supo tener varias sucursales y hoy no queda ninguna. Cervecería Gonnet cerró en 2024, mientras que La Biblioteca bajó durante la pandemia y Pipe lo hizo algunos años después.
Avenida 13 también tuvo sus cierres. Lemmens, Denver y Pita dejaron de funcionar como cervecerías, al igual que La Bodeguita. Entre Plaza Moreno y avenida Yrigoyen, también desaparecieron 9 Pasos y Cien Locos.
Diagonal 74, que fue uno de los epicentros del boom, refleja con claridad ese cambio. Allí funcionaron Chicha, Barbaroja, Peñón, Primera Junta y El Botellón, todos hoy cerrados. Otros casos muestran intentos de reconversión, como Quinquela y Mollys, que cerraron y volvieron a abrir bajo nuevas condiciones.
Entre los cierres más recientes también aparece Fisher, que dejó de operar en 2026, confirmando que el proceso sigue en curso. El mapa cervecero platense cambió. Lo que fue una expansión marcada por la novedad, hoy muestra un escenario más reducido o enfocado en otros rubros.
La Ciudad que llegó a tener decenas de canillas abiertas en simultáneo atraviesa ahora una etapa de ajuste, en la que incluso los nombres que marcaron el crecimiento del sector ya forman parte del pasado y se apunta más hoy a valores sobre marcas.
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