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Política y Economía

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

Así se desprende de las primeras conclusiones de la rendición de cuentas que el Ejecutivo giró al Concejo Deliberante 

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

7 de Abril de 2026 | 15:36

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El año pasado la Municipalidad ejecutó 475 mil millones de pesos, de un total de recursos percibidos del orden de los 479 mil millones, siendo las secretarías con el mayor gasto las de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; la de Educación y la Secretaría General, a cargo de las delegaciones comunales. 

Así se desprende de las primeras conclusiones devenidas de la rendición de cuentas 2025, que el Departamento Ejecutivo municipal giró al Concejo Deliberante, expediente al que tuvo acceso EL DIA. Allí constan los ingresos y egresos de la Administración central y de los entes autárquicos: el Mercado Regional, el Ente de Turismo local y el Ente del exbanco municipal.

De un total de recursos percibidos de 479.091.244.143,67 pesos, la gestión de Julio Alak ejecutó el año pasado un total de 475.656.914.883,46 pesos. 

El estimado de ingresos en el Presupuesto que había diagramado la secretaría de Hacienda y Finanzas había sido de 506.622.253.447,15 pesos, es decir, 27.531.009.304 pesos más que realmente se percibieron en 2025.

Durante el año pasado, el Concejo Deliberante tuvo un gasto total de 4.663.789.102 pesos

De los más de 479 mil millones de pesos percibidos, 411.902.824.650 pesos provinieron de ingresos corrientes; 67.543.162 pesos, a ingresos de Capital: y 67.120.876.331 pesos, obedecen a fuentes financieras.

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Respecto de la recaudación propia, el total percibido por el Municipio de la tasa de Inspección en Seguridad e Higiene, que abonan los comercios, fue de 91.393.316.321 pesos, mientras que la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que abonan los frentistas, fue de 30.445.061.044 pesos.

En tanto, por Coparticipación, la Comuna percibió el año pasado 114.675.141.378 pesos. Por contribuciones provinciales, se cobraron 11.571.619.099 pesos.

LOS GASTOS POR SECRETARÍA

Al igual que en los ejercicios anteriores, la gestión de Alak enfocó el gasto de la Comuna a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que tuvo una ejecución de recursos total de  257.013.122.712,15 pesos. En el ejercicio 2024, el área encargada de las obras en el espacio público, y la pavimentación y obras hidráulicas en los barrios, principalmente, había gastado 105.595 millones de pesos.

Con una inversión mucho menor, en segundo lugar quedó la secretaría de Educación, que ejecutó un gasto total de 35.676.937.594 pesos. En 2024 este área también estuvo en segunda instancia en términos de gasto total, en ese momento con una ejecución de 27.302 millones de pesos.

Le sigue en orden de fondos ejecutados la Secretaría General, encargada de coordinar las 24 delegaciones municipales. Esta cartera tuvo un gasto de 33.973.635.036 pesos.

La secretaría de Salud tuvo una ejecución de 17.802.835.469 pesos, mientras que la jefatura de Gabinete tuvo un casto de 15.384.464.067 pesos y la de Hacienda y Finanzas, de 15.551.497.497 pesos.

La cartera de Seguridad le sigue con un gasto de 13.766.260.590 pesos y la Secretaría Administrativa, con 13.923.040.306 pesos.

Desarrollo Social gastó 7.463.881.920 pesos; la secretaría de Gobierno, 6.162.541.904 pesos y la de Control Urbano, 5.786.344.579 pesos.

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