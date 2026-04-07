Desesperada búsqueda de un hombre de 72 años en La Plata

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Una familia de La Plata buscaba con desesperación a Manuel Antonio Gutiérrez Chunga, un vecino de 72 años que fue visto por última vez ayer a mediodía en la zona de 7 y 43. En torno a su paradero se realizó la denuncia policial correspondiente. No obstante, todaviá en la mañana de este martes no se tenía novedades de él.
En diálogo con eldia.com, familiares del hombre aseguraron que "lo vieron ayer al bajar del micro en 7 y 43". "El tenía que ir a IOMA desde su casa en la zona del Parque Saavedra, pero no regresó". "Anoche recorrimos todos los hospitales pero no hubo ninguna noticia", sostuvieron.
Con el correr de las horas su ausencia generaba preocupación. "Es una persona grande y tiene diabetes, debe suministrarse su medicación y tememos que se descompense", expresaron.
Se trata de un hombre nacido en Perú pero nacionalizado argentino hace más de 40 años cuando se radicó definitivamente en La Plata. "Tenía campera azul oscuro tirando a negro y un pantalón de jogging gris", recordaron. Con respecto a sus rasgos físicos detallaron que "tiene cabello corto, con canas y ondulado, es delgado y mide aproximadamente 1,65 metros".
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