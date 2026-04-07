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Política y Economía |Otro golpe para la economía de la Región

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones

Es por la baja de un programa de Nación, que en la Ciudad tiene unos 38 mil beneficiarios y cobran por mes $78 mil

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones

Organizaciones sociales vuelven a protestar en la Autopista/archivo

7 de Abril de 2026 | 01:59
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La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el programa “Volver al Trabajo” -exPotenciar Trabajo- podría tener un impacto directo y significativo en La Plata y la Región. Según trascendió, el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello avanzará desde este mes con la baja de unos 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales en todo el país y los reemplazará por un nuevo esquema de vouchers de capacitación laboral, condicionados a la asistencia y finalización de cursos. El recorte, desde el jueves y que afectaría a unos 38 mil platenses, implica no solo un cambio de enfoque en la política social, sino también una contracción inmediata de ingresos en sectores vulnerables con fuerte incidencia en el consumo local. Sobre todo en zonas periféricas de nuestra ciudad.

Un recorte con impacto directo

En La Plata, como se dijo, se estima que alrededor de 38.000 beneficiarios dejarán de percibir esos $78.000, un ingreso mensual mínimo que hasta ahora funcionaba como un sostén básico. Su reemplazo por vouchers de capacitación laboral significaría la eliminación de transferencias directas mensuales, dado que el ingreso pasaría a estar atado a una contraprestación formativa y quienes no cumplan con las capacitaciones perderán el beneficio.

Si se proyecta el impacto económico directo de un ingreso que en general se destina a la compra de alimentos en comercios de barrio, la cifra es contundente. Los $78.000 que cada mes dejarían de recibir los 38.000 trabajadores platenses representan $2.964.000.000 mensuales, una masa importante de ingresos.

Es decir, se trata de 3.000 millones de pesos al mes que, en gran medida, iban al consumo inmediato y que ahora dejarán de circular en la economía local. En términos anuales, esto representa $35.568 millones.

Golpe al consumo en los barrios

Según denuncian organizaciones sociales, el efecto no es solo individual, sino sistémico. Estos ingresos tenían una característica clave. Dada su alta propensión al consumo, la mayor parte del dinero se gastaba rápidamente en bienes básicos como alimentos en almacenes y supermercados de cercanía; productos de higiene; transporte; alguna indumentaria básica y servicios informales.

Por eso, advierten que la caída de casi $3.000 millones mensuales impactará especialmente en comercios de barrio en la periferia, ferias populares, pequeños proveedores locales y circuitos informales de la economía.

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En zonas vulnerables de La Plata, donde el consumo depende en gran medida de ingresos sociales, este recorte puede traducirse en menor actividad, caída de ventas y posible cierre de pequeños negocios.

Incertidumbre sobre el reemplazo

Mientras desde el Gobierno argumentan que el nuevo esquema de vouchers busca incentivar la inserción laboral, esto genera interrogantes, ya que no todos los beneficiarios podrán acceder o sostener las capacitaciones. Desde las organizaciones alertan que el ingreso dejará de ser automático y pasará a ser incierto. Además, no está claro si el monto equivalente será igual o menor al del anterior programa, mientras se estima un período de transición en el que muchos directamente dejarán de percibir ingresos.

Esto implica que, al menos por un corto plazo, la caída en el poder de compra podría ser difícil de compensar.

En una ciudad como La Plata, donde amplios sectores dependen de ingresos informales o asistencia estatal, la eliminación de casi $3.000 millones mensuales en circulación no es menor. El impacto podría sentirse no solo en los hogares afectados, sino también alterar la dinámica económica en barrios en los que el consumo lleva meses de recesión.

Protesta

Frente a este escenario, organizaciones sociales con presencia en La Plata, Berisso y Ensenada ya anticiparon medidas de protesta. Denuncian que el cambio implica un ajuste encubierto sobre sectores vulnerables; pérdida de ingresos sin garantías reales de empleo y una mayor presión sobre las ya frágiles economías familiares. En este marco, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron para hoy una jornada de protesta nacional con cortes de rutas y accesos en todo el país.

Los movimientos sociales anticipan que la protesta será masiva y que los cortes se sentirán en los puntos neurálgicos de ingreso a la ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales provinciales. En la región, desde las 10 de hoy se prevén cortes en la entrada de la Autopista Bs. As.-La Plata

En palabras de la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, la decisión del Gobierno “atenta directamente contra los trabajadores más humildes” y advirtió: “Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios, mercados de cercanías de las economías locales, porque esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio”.

Según calculó, “es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo, esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”.

 

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