Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad |Alternativas ante la suba de los combustibles

Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

Con más de 30 años al volante, Rubén Catalini dejó la nafta atrás y comenzó a trabajar con el primer coche de alquiler “verde”

Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

RUBÉN SE ANIMÓ A UN AUTO 100% ELÉCTRICO PARA ACHICAR GASTOS Y SEGUIR AVANZANDO Tecnológicamente/R. ACOSTA

7 de Abril de 2026 | 02:16
Edición impresa

En un contexto marcado por el avance de las nuevas tecnologías y el impacto constante de los aumentos en los combustibles, cada vez más conductores comienzan a mirar alternativas. En La Plata, ese cambio ya tiene un protagonista: Rubén Omar Catalini, un taxista platense con casi 35 años de experiencia que decidió dar el salto y subirse a la movilidad eléctrica.

“Lo ahorrativo es bastante llamador”, resumió Catalini, que hace apenas 25 días incorporó el vehículo EU5 100% eléctrico a su rutina. La decisión, explicó, no fue solo una cuestión ambiental, sino también económica. “La nafta y el gas se están yendo muy arriba y a nosotros nos cuesta mucho andar. Con la cantidad de gente que hoy trabaja de esto, el consumo se reparte y hay que buscar por dónde ahorrar”, contó.

El cambio, por ahora, está en etapa de evaluación. A diferencia de los autos tradicionales, el nuevo taxi se carga en su casa. “Todavía no tengo un número exacto porque estoy midiendo el consumo con el medidor de luz, pero estimo que es mucho menos”, señaló. En la práctica, aseguró que con unas cuatro horas de carga diaria recupera la energía para trabajar al día siguiente.

El vehículo, según detalló, tiene una autonomía cercana a los 400 kilómetros. “Si en un día hago 90 ó 100 kilómetros, con esa carga ya vuelvo a tenerlo listo”, explicó. En caso de necesitar una recarga completa, el tiempo puede extenderse hasta unas 12 horas en el hogar, mientras que en estaciones de servicio de carga rápida el proceso se reduce a poco más de media hora para alcanzar el 80% de la batería.

Asimismo, según Rubén, la lógica de uso, no difiere demasiado de la de un auto convencional. “Como con la nafta, uno sabe cuando tiene que cargar. El auto te va indicando todo el tiempo los kilómetros disponibles”. Incluso en viajes largos, como a la Costa Atlántica, ya existen puntos de recarga intermedios que permiten continuar el recorrido sin inconvenientes.

Sobre el mantenimiento, admitió que todavía es una incógnita a largo plazo. Sin embargo, el vehículo cuenta con una garantía de siete años o 100 mil kilómetros. No obstante, a la hora de comparar costos de compra, aseguró que los valores entre uno a combustión y uno eléctrico no son tan distintos. La diferencia está en el uso diario: “La nafta no deja de correr y la electricidad por ahora se mantiene” reflexionó.

LE PUEDE INTERESAR

Cerró una tradicional maderera

LE PUEDE INTERESAR

Una masiva caravana de motos provocó temor en plena ruta 2

El caso de Catalini no es aislado. En los últimos meses, la presencia de vehículos eléctricos comenzó a crecer en la Ciudad, impulsada por la llegada de marcas asiáticas y una mayor oferta. Según datos recientes, solo en 2025 se patentaron más de 26.000 autos eléctricos en el país, lo que representó un salto interanual del 88%. De esta manera, esta apuesta ya marca un camino que podría transformar la forma de moverse.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

RUBÉN SE ANIMÓ A UN AUTO 100% ELÉCTRICO PARA ACHICAR GASTOS Y SEGUIR AVANZANDO Tecnológicamente/R. ACOSTA

el auto posee dos “enchufes”: HOGAR Y ESTACIONES DE SERVICIO/R.ACOSTA

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes

El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo

De Felippe, uno de los nombres en carpeta

Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje

Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

Cerró una tradicional maderera

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones

Vence otro ultimátum: Trump dijo que eliminará a Irán en una noche
Últimas noticias de La Ciudad

Las lluvias y el viento ponen a La Plata en alerta

VIDEO. Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle

“Éxodo de docentes”: estiman que las renuncias superan el 10%

Cerró una tradicional maderera
Espectáculos
No es bienvenido: Londres se une contra Kanye West
Las salas invitan: vuelve La Noche de los Teatros
¿Icardiada VIP?: el chisme que sacude al jet set y que apunta a la hija de Awada
Sonoridades cruzadas: Segundo Tiempo Sexteto lleva su sello ecléctico a City Bell
“La canción sin fin”: Hugo Figueras propone música, juegos e imaginación
Deportes
Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje
De Felippe, uno de los nombres en carpeta
El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo
Lo que viene tras el debut copero
DIM recupera a su goleador pero pierde al capitán
Policiales
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
En una causa de abuso, Casación rechazó un “juicio por la verdad”
“Me quería morir, no entiendo por qué lo hizo”
Confirmaron una sentencia condenatoria a un banco
Información General
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla