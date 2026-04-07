Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

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Con más de 30 años al volante, Rubén Catalini dejó la nafta atrás y comenzó a trabajar con el primer coche de alquiler “verde”
En un contexto marcado por el avance de las nuevas tecnologías y el impacto constante de los aumentos en los combustibles, cada vez más conductores comienzan a mirar alternativas. En La Plata, ese cambio ya tiene un protagonista: Rubén Omar Catalini, un taxista platense con casi 35 años de experiencia que decidió dar el salto y subirse a la movilidad eléctrica.
“Lo ahorrativo es bastante llamador”, resumió Catalini, que hace apenas 25 días incorporó el vehículo EU5 100% eléctrico a su rutina. La decisión, explicó, no fue solo una cuestión ambiental, sino también económica. “La nafta y el gas se están yendo muy arriba y a nosotros nos cuesta mucho andar. Con la cantidad de gente que hoy trabaja de esto, el consumo se reparte y hay que buscar por dónde ahorrar”, contó.
El cambio, por ahora, está en etapa de evaluación. A diferencia de los autos tradicionales, el nuevo taxi se carga en su casa. “Todavía no tengo un número exacto porque estoy midiendo el consumo con el medidor de luz, pero estimo que es mucho menos”, señaló. En la práctica, aseguró que con unas cuatro horas de carga diaria recupera la energía para trabajar al día siguiente.
El vehículo, según detalló, tiene una autonomía cercana a los 400 kilómetros. “Si en un día hago 90 ó 100 kilómetros, con esa carga ya vuelvo a tenerlo listo”, explicó. En caso de necesitar una recarga completa, el tiempo puede extenderse hasta unas 12 horas en el hogar, mientras que en estaciones de servicio de carga rápida el proceso se reduce a poco más de media hora para alcanzar el 80% de la batería.
Asimismo, según Rubén, la lógica de uso, no difiere demasiado de la de un auto convencional. “Como con la nafta, uno sabe cuando tiene que cargar. El auto te va indicando todo el tiempo los kilómetros disponibles”. Incluso en viajes largos, como a la Costa Atlántica, ya existen puntos de recarga intermedios que permiten continuar el recorrido sin inconvenientes.
Sobre el mantenimiento, admitió que todavía es una incógnita a largo plazo. Sin embargo, el vehículo cuenta con una garantía de siete años o 100 mil kilómetros. No obstante, a la hora de comparar costos de compra, aseguró que los valores entre uno a combustión y uno eléctrico no son tan distintos. La diferencia está en el uso diario: “La nafta no deja de correr y la electricidad por ahora se mantiene” reflexionó.
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El caso de Catalini no es aislado. En los últimos meses, la presencia de vehículos eléctricos comenzó a crecer en la Ciudad, impulsada por la llegada de marcas asiáticas y una mayor oferta. Según datos recientes, solo en 2025 se patentaron más de 26.000 autos eléctricos en el país, lo que representó un salto interanual del 88%. De esta manera, esta apuesta ya marca un camino que podría transformar la forma de moverse.
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