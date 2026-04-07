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Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%

Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
7 de Abril de 2026 | 15:19

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Por segunda vez en lo que va del año, los propietarios de taxis de La Plata elevaron un pedido formal al Concejo Deliberante para actualizar las tarifas del servicio, en medio de un escenario marcado por el aumento de costos y la caída de la rentabilidad.

La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida al presidente del cuerpo, Marcelo Galland, y lleva la firma de representantes del sector, quienes plantean la necesidad de recomponer los valores actuales a partir de una evaluación técnico-financiera.

Actualmente, la bajada de bandera diurna cuesta $1.250, mientras que la ficha —que se cobra cada 120 metros— tiene un valor de $125. En horario nocturno, la bajada asciende a $1.500 y la ficha a $150. Estos valores rigen desde el 19 de diciembre de 2024, cuando se autorizó la última actualización.

En este contexto, el nuevo pedido propone llevar la bajada de bandera diurna a $2.000 y la ficha a $250, lo que implicaría incrementos del 60% y del 100%, respectivamente.

Para la tarifa nocturna, en tanto, los taxistas solicitan que la bajada pase a $2.200 y la ficha a $300. En este caso, la suba sería de aproximadamente un 46,7% en el inicio del viaje y, nuevamente, del 100% en el valor de la ficha.

Además, el sector propone que la tarifa nocturna se aplique también durante los fines de semana y feriados.

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Un reclamo atado a los costos

Desde el sector argumentan que el pedido responde al fuerte incremento en combustibles, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros y patentes, entre otros factores que impactan directamente en la estructura de costos.

También advierten que durante 2025 no se aplicaron los aumentos previstos por ordenanza, lo que profundizó el desfasaje tarifario.

"Teniendo en cuenta que la inflación estimada del Gobierno para este año es de más del 30% y que no tuvimos los aumentos de abril y septiembre que establece la Ordenanza N° 4.455, consideramos que se trata de un reclamo justo en defensa de nuestros asociados", señalaron.

En ese sentido, remarcan que la tarifa del servicio “es técnica, no política” y debe responder a los costos reales, contemplando tanto los gastos operativos como una rentabilidad “prudencial” que permita sostener la actividad.

Finalmente, subrayan que la actualización tarifaria funciona como una suerte de “paritaria” del sector. “Es fundamental su aprobación porque es la única manera de poder mantener las unidades en funcionamiento”, concluyeron.

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