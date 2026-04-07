La Justicia autorizó a Claudio 'Chiqui' Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida
En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
Sigue el calvario de los micros en La Plata y sancionarían a las empresas: paradas repletas y unidades que no frenan
Desbarataron en La Plata a una banda de boqueteros tras el ataque a una distribuidora
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: cuándo y dónde serán los cortes de tránsito
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
Desbaratan banda dedicada al desguace de motos en La Plata y hay tres detenidos
Por un incendio en Constitución, hubo demoras en el Tren Roca a La Plata
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes
Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán
Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Varias horas de corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta
Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte
VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado
Condenaron a un fiscal y dos abogados por desviar la investigación del robo ocurrido en la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini
Tras el escándalo del propofol y el fentanilo: "Sin trazabilidad, el sistema sanitario pierde el control sobre estos medicamentos"
La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia autorizó que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pueda tener tres viajes al exterior en medio de la investigación por la causa de supuesto fraude. La medida se da apenas seis días después de que se le prohibió salir del territorio nacional al mandamás de la casa madre del fútbol argentino y a Pablo Toviggino, su mano derecha y tesorero.
De esa forma, a menos de una semana, la Justicia revirtió la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida de Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.
El mandatario de la AFA tendrá permitido desde este miércoles tres nuevos viajes para las próximas semanas. Tapia podrá viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá, para participar de reuniones de Conmebol y la FIFA.
Así, Tapia viajará mañana a Paraguay y permanecerá en Luque hasta el viernes. Luego, siempre con el aval de la Justicia, se dirigirá hasta Ecuador y se quedará entre el 23 y el 26 de este mes en Quito. A la hora de justificar sus viajes, señaló que es para formar parte de la reunión de trabajo vinculada a los "Fondos Evolución" y también del Congreso Ordinario N° 82 de Conmebol, de la cual la AFA es vicepresidente.
Por último, el tercer viaje con permiso del juez Diego Amarante es con destino a Canadá. Allí, el Chiqui se asentará en la ciudad de Vancouver entre el 29 de abril y el 1º de mayo, con motivo del 76º Congreso de la FIFA. Al conceder esta habilitación, el magistrado argumentó: "No existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas". Y agregó: "la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control", además que "no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí