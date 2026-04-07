La Justicia autorizó a Claudio 'Chiqui' Tapia a salir del país: los destinos y motivos de sus próximos viajes

La Justicia autorizó que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pueda tener tres viajes al exterior en medio de la investigación por la causa de supuesto fraude. La medida se da apenas seis días después de que se le prohibió salir del territorio nacional al mandamás de la casa madre del fútbol argentino y a Pablo Toviggino, su mano derecha y tesorero.

De esa forma, a menos de una semana, la Justicia revirtió la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida de Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

El mandatario de la AFA tendrá permitido desde este miércoles tres nuevos viajes para las próximas semanas. Tapia podrá viajar a Paraguay, Ecuador y Canadá, para participar de reuniones de Conmebol y la FIFA.

Así, Tapia viajará mañana a Paraguay y permanecerá en Luque hasta el viernes. Luego, siempre con el aval de la Justicia, se dirigirá hasta Ecuador y se quedará entre el 23 y el 26 de este mes en Quito. A la hora de justificar sus viajes, señaló que es para formar parte de la reunión de trabajo vinculada a los "Fondos Evolución" y también del Congreso Ordinario N° 82 de Conmebol, de la cual la AFA es vicepresidente.

Por último, el tercer viaje con permiso del juez Diego Amarante es con destino a Canadá. Allí, el Chiqui se asentará en la ciudad de Vancouver entre el 29 de abril y el 1º de mayo, con motivo del 76º Congreso de la FIFA. Al conceder esta habilitación, el magistrado argumentó: "No existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas". Y agregó: "la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control", además que "no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia".