EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

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Estudiantes de La Plata debutará este miércoles en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América, cuando visite a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.
El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Ángel Arteaga.
Desde las primeras horas de este martes, ya se pudieron ver varias camisetas y otras prendas del Pincha, en los primeros hinchas que arribaron a tierras colombianas.
Estudiantes llega a este encuentro en un gran momento en lo deportivo, ya que no solo se consagró campeón del fútbol argentino al ganar el Torneo Clausura 2025, sino que también tuvo un muy sólido inicio en este 2026, donde marcha segundo en la Zona A del Torneo Apertura y además goleó a Ituzaingó en los 32avos de final de la Copa Argentina.
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