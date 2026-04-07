Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”

La salida de Fernando “Lucho” Zaniratto de Gimnasia todavía deja ruido en La Plata. No solo por el momento en que se produjo, tras una seguidilla de resultados adversos, sino también por las formas. En ese contexto, el ahora ex entrenador albiazul habló en El Equipo Deportivo (La Redonda FM 100.3) y dejó definiciones fuertes, tanto en lo institucional como en lo futbolístico.

“Hubo sorpresa y tristeza”, reconoció de entrada, marcando el tono de una desvinculación que, según sus palabras, lo tomó desprevenido. Aunque aclaró que respeta la decisión, también deslizó una crítica directa: “Lo que se hablaba no fue lo mismo que cómo se actuó. Ahí noto incoherencia”.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista tuvo que ver con la manera en que se dio el final del ciclo. Zaniratto reveló que la comunicación fue breve y sin margen de discusión. “Fueron 15 segundos. Me dijeron ‘decidimos cortarla acá’ y listo”, contó. Y agregó: “Yo esperaba una reunión, un intercambio de opiniones. No digo que esté mal, pero lo veo más desde lo humano”.

En ese sentido, también puso el foco en una problemática que, según su mirada, excede su caso puntual: la falta de convicción en los proyectos. “Cuando no estás del todo convencido de un entrenador, cuesta sostenerlo. Y ante los primeros malos resultados, todo salta”, explicó.

A pesar del desenlace, Zaniratto aseguró que el vínculo con la dirigencia era bueno. “Era muy buena la relación, sin discusiones ni problemas”, sostuvo, aunque dejó entrever cierta contradicción con declaraciones recientes de dirigentes que lo respaldaban públicamente.

“Se ve que se encantaron con el partido con Huracán”, ironizó.

Ya metido de lleno en lo futbolístico, el entrenador defendió su ciclo y el rendimiento del equipo, más allá de las últimas derrotas. “Los resultados mandan, está claro, pero no siempre reflejan lo que pasa en la cancha”, analizó. Como ejemplo, mencionó el partido ante Independiente Rivadavia: “Hicimos un gran partido y lo perdimos con un gol en contra”.

Incluso en la dura caída ante Huracán, rescató aspectos positivos: “Hubo muchas cosas trabajadas: circulación, triangulaciones, presión. Tuvimos 25 aproximaciones. Eso no se ve cuando el resultado es 3-0”.

Zaniratto también explicó el cambio de identidad respecto al equipo del año pasado. Mientras que aquel Gimnasia era más directo, el actual buscaba mayor posesión y elaboración. “Es un equipo diferente, que necesita más la pelota para generar juego”, señaló. En esa transformación, la llegada de futbolistas como Nacho Fernández fue determinante: “Necesita estar en contacto con la pelota, por eso intentamos que esté cómodo”.

Consultado por algunas decisiones puntuales, el DT defendió sus elecciones. Explicó, por ejemplo, por qué no utilizó un doble nueve: “Perdíamos gente en el medio. Probamos y no funcionó”.

También se refirió a casos individuales. Sobre Giampaoli, indicó que salió por una seguidilla de errores, mientras que en el caso de Conti aclaró que venía de una larga lesión. Y sobre el episodio con Kadijevic, fue autocrítico: “Quiso seguir, eso es valorable, pero terminó perjudicando al equipo”.

Zaniratto fue claro al ubicar a Gimnasia dentro del mapa del fútbol argentino. “El objetivo era clasificar entre los ocho. Después es otro torneo”, afirmó. Y agregó una reflexión que marca su postura: “Tenemos que ser realistas. Hay equipos con más presupuesto y plantel. Nosotros tenemos que pelear desde otro lugar”.

En el cierre, el entrenador reconoció errores propios, aunque evitó profundizar: “Siempre hay cosas para mejorar. Las analizo y me las guardo”. Lo que sí dejó en claro es que su carrera seguirá ligada al fútbol: “No tengo dudas. Voy a seguir siendo entrenador”.