Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

Deportes

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”

Foto: Nicolás Braicovich

7 de Abril de 2026 | 14:26

Escuchar esta nota

La salida de Fernando “Lucho” Zaniratto de Gimnasia todavía deja ruido en La Plata. No solo por el momento en que se produjo, tras una seguidilla de resultados adversos, sino también por las formas. En ese contexto, el ahora ex entrenador albiazul habló en El Equipo Deportivo (La Redonda FM 100.3) y dejó definiciones fuertes, tanto en lo institucional como en lo futbolístico.

“Hubo sorpresa y tristeza”, reconoció de entrada, marcando el tono de una desvinculación que, según sus palabras, lo tomó desprevenido. Aunque aclaró que respeta la decisión, también deslizó una crítica directa: “Lo que se hablaba no fue lo mismo que cómo se actuó. Ahí noto incoherencia”.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista tuvo que ver con la manera en que se dio el final del ciclo. Zaniratto reveló que la comunicación fue breve y sin margen de discusión. “Fueron 15 segundos. Me dijeron ‘decidimos cortarla acá’ y listo”, contó. Y agregó: “Yo esperaba una reunión, un intercambio de opiniones. No digo que esté mal, pero lo veo más desde lo humano”.

En ese sentido, también puso el foco en una problemática que, según su mirada, excede su caso puntual: la falta de convicción en los proyectos. “Cuando no estás del todo convencido de un entrenador, cuesta sostenerlo. Y ante los primeros malos resultados, todo salta”, explicó.

A pesar del desenlace, Zaniratto aseguró que el vínculo con la dirigencia era bueno. “Era muy buena la relación, sin discusiones ni problemas”, sostuvo, aunque dejó entrever cierta contradicción con declaraciones recientes de dirigentes que lo respaldaban públicamente.

“Se ve que se encantaron con el partido con Huracán”, ironizó.

LE PUEDE INTERESAR

Pata Pereyra ya dirigió su primera práctica en Gimnasia, de cara a la Copa Argentina: quiénes son sus ayudantes

LE PUEDE INTERESAR

Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje

Ya metido de lleno en lo futbolístico, el entrenador defendió su ciclo y el rendimiento del equipo, más allá de las últimas derrotas. “Los resultados mandan, está claro, pero no siempre reflejan lo que pasa en la cancha”, analizó. Como ejemplo, mencionó el partido ante Independiente Rivadavia: “Hicimos un gran partido y lo perdimos con un gol en contra”.

Incluso en la dura caída ante Huracán, rescató aspectos positivos: “Hubo muchas cosas trabajadas: circulación, triangulaciones, presión. Tuvimos 25 aproximaciones. Eso no se ve cuando el resultado es 3-0”.

Zaniratto también explicó el cambio de identidad respecto al equipo del año pasado. Mientras que aquel Gimnasia era más directo, el actual buscaba mayor posesión y elaboración. “Es un equipo diferente, que necesita más la pelota para generar juego”, señaló. En esa transformación, la llegada de futbolistas como Nacho Fernández fue determinante: “Necesita estar en contacto con la pelota, por eso intentamos que esté cómodo”.

Consultado por algunas decisiones puntuales, el DT defendió sus elecciones. Explicó, por ejemplo, por qué no utilizó un doble nueve: “Perdíamos gente en el medio. Probamos y no funcionó”.

También se refirió a casos individuales. Sobre Giampaoli, indicó que salió por una seguidilla de errores, mientras que en el caso de Conti aclaró que venía de una larga lesión. Y sobre el episodio con Kadijevic, fue autocrítico: “Quiso seguir, eso es valorable, pero terminó perjudicando al equipo”.

Zaniratto fue claro al ubicar a Gimnasia dentro del mapa del fútbol argentino. “El objetivo era clasificar entre los ocho. Después es otro torneo”, afirmó. Y agregó una reflexión que marca su postura: “Tenemos que ser realistas. Hay equipos con más presupuesto y plantel. Nosotros tenemos que pelear desde otro lugar”.

En el cierre, el entrenador reconoció errores propios, aunque evitó profundizar: “Siempre hay cosas para mejorar. Las analizo y me las guardo”. Lo que sí dejó en claro es que su carrera seguirá ligada al fútbol: “No tengo dudas. Voy a seguir siendo entrenador”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia perdió ante Huracán 3 a 0 y el ciclo de Zaniratto ya genera severas críticas

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves

El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
+ Leidas

Autopista cortada por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones

Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles

Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C

ATENCIÓN - La Plata está en alerta por lluvias y vientos fuertes: cuándo llega lo peor de la tormenta

VIDEO. Del surtidor al enchufe: un taxista de La Plata apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos

Trump prometió que "esta noche morirá una civilización entera": la respuesta de Irán

El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo

Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje
Últimas noticias de Deportes

Pata Pereyra ya dirigió su primera práctica en Gimnasia, de cara a la Copa Argentina: quiénes son sus ayudantes

Echaron a Zaniratto: el DT se despidió con un fuerte mensaje

Gimnasia tiene a De Felippe en carpeta: cómo le fue como DT y cuáles son los planes B y C

El Pincha llegó a Medellín y Medina define el equipo
Policiales
Operativos en La Plata: 47 vehículos secuestrados y 5 aprehendidos
¿Un crimen? Qué se sabe del jubilado de La Plata que apareció muerto en su casa
Apareció el platense de 72 años que era intensamente buscado
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
Espectáculos
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Gran Hermano: se accidentó Andrea Del Boca y la sacaron en ambulancia
La pelea del siglo: Wanda Nara vs China Suárez en un increíble enfrentamiento con IA que hizo explotar las redes
Gran Hermano: Cinzia queda eliminada en medio de un efusivo festejo de Yipio
Los Rolling Stones anunciaron una gira que parecía casi descartada, actualizaron su web oficial 
Política y Economía
Autopista cortada por el golpe al consumo barrial en La Plata, que perdería casi $3 mil millones
Matías Remes Lenicov asumió como subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad
Los judiciales bonaerenses lanzan una jornada de protesta contra la Suprema Corte
Cortes y protestas en Puente Pueyrredón y Puente Saavedra
Tandil: denuncian que la urbanización en sierras agrava anegamientos
La Ciudad
De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década
VIDEO.- Un chofer de La Plata habló del caos de los micros: “Paradas hasta las manos y gente enojada”
Sigue el calvario de los micros en La Plata y sancionarían a las empresas: paradas repletas y unidades que no frenan
Ya rige un nuevo aumento en los peajes de la Autopista
Anuncian para hoy un piquete en la rotonda de la Autopista La Plata-Buenos AIres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla