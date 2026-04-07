Ya rige un nuevo aumento en los peajes de la Autopista

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También subieron las tarifas en las rutas a la Costa Atlántica
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Atención usuarios de la Autopista La Plata-Buenos Aires porque ya rigen nuevos valores en los peajes, lo mismo que en las rutas que conducen hacia la Costa Atlántica y que componen el Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).
Desde el comienzo de abril, ir desde La Plata hasta Ciudad de Buenos Aires (CABA) cuesta $5.800 en horario pico (días hábiles de 7hs. a 10hs. y de 17hs. a 20hs.) y $4.600 en horario normal, mientras que ida y vuelta ahora pasó a valer $11.600 y $9.200, respectivamente, siempre para vehículos de hasta 2,10 metros de altura. Con TelePASE la tarifa es levemente inferior.
El desglose muestra que en los peajes sentido a La Plata de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez la tarifa para la misma categoría es de $2.300 en horario normal y $2.900 en horario pico.
Mientras que los vecinos de City Bell y Villa Elisa que opten por venir a La Plata por la Autopista ahora deberán desembolsar $1.200 en horario normal y $1.500 en horario pico.
Este aumento representa una suba del orden del 6% y también rige para quienes utilizan las rutas hacia la Costa Atlántica, como la Autovía 2 y las rutas 11 y 74. Así, quienes viaje por Ruta 2 hasta Mar del Plata tendrán que abonar $14.800 por tramo, por lo que el viaje ida y vuelta desde La Plata terminará costando $29.600.
El incremento anterior había sido aplicado a principios del mes de enero.
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