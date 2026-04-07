Convocan a una nueva campaña solidaria en La Plata para hacerle frente al frío y la lluvia

La llegada de las primeras precipitaciones y el descenso de la temperatura encendieron las alarmas en La Plata. Nancy Maldonado, referente de la fundación Sumando Voluntades, narró la realidad que atraviesan cientos de personas que duermen a la intemperie y convocó a colaborar con donaciones para combatir las inclemencias del tiempo.

El relevamiento nocturno que realiza la organización permitió detectar situaciones de salud que Maldonado califica como críticas. Uno de los puntos de mayor preocupación se encuentra en la Bajada de la Autopista de Villa Elisa, donde un hombre presenta un deterioro físico alarmante. En esa línea, detalló que requiere una pronta asistencia médica y habitacional en la antesala del invierno.

Las lluvias recientes agravaron el cuadro general, ya que la mayoría de los afectados pierden sus pocas pertenencias al mojarse por completo. Frente a ello, desde la fundación asisten a aquellas personas damnificadas con la entrega de porciones de polenta con salsa o infusiones calientes con budines.

La demanda en los últimos días superó la capacidad de almacenamiento que poseían y hoy se encuentran sin mantas para asistir a las personas. Ante la imposibilidad de cubrir los pedidos de quienes duermen en la calle, lanzaron una convocatoria a la comunidad platense.

Entre los principales elementos que reciben en Sumando Voluntades son mantas, frazadas, ropa de hombre, calzado en buen estado y alimentos para la elaboración de viandas calientes.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a la sede de la fundación en la calle 8 Nº 256 entre 37 y 38 o comunicarse por vía telefónica a través del 221 538 9296. Podrán acercarse los días lunes y miércoles de 12:00 a 19:00, los jueves de 09:00 a 13:00 y los sábados de 10:00 a 17:00 horas.